Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at databrikkeselskapet Nordic Semiconductor ble straffet hardt på børs i etterkant av tredjekvartalstallene i oktober i fjor, har aksjen steget over 20 prosent i månedene siden og avsluttet mandag denne uken til sluttkurs 170 kroner.

Det priser selskapet til 32,8 milliarder kroner på Oslo Børs.

Tirsdag morgen kom fasiten for fjerde kvartal, der det på forhånd var ventet et bruttoresultat (ebitda) på 45 millioner dollar, av en omsetning på 202 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

Selskapet guidet selv med en omsetning på mellom 190 og 210 millioner dollar for fjerde kvartal da det la frem tredjekvartalstall.

Den ferske fjerdekvartalsrapporten viser en omsetning på 191,4 millioner dollar, opp drøyt elleve prosent fra samme kvartal 2021. Driftsresultatet falt imidlertid 16 prosent, til 27 millioner dollar i kvartalet.

Nordic Semiconductor faller over 16 prosent på børs tirsdag formiddag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lavere produksjon

Selskapet skriver i en melding at det grunnet en svak start på året ikke venter å klare målet om en milliard dollar i omsetning for hele 2023.

Det opplyses videre at første kvartal er ventet å bli svakt, grunnet lavere etterspørsel.

– Vi ser lavere etterspørsel etter proprietære produkter og dempet etterspørsel etter «internet of things», og samtidig svekket etterspørsel i Kina. Markedet for de mer avanserte Bluetooth-produktene er sterkt, men chip-mangel fortsetter å skape utfordringer. I sum gjør dette at vi venter at første kvartal blir et lavpunkt, heter det i en melding.

Selskapet venter en omsetning for inneværende kvartal på mellom 140 og 160 millioner dollar.

For hele 2022 fikk Nordic Semiconductor en omsetning på 776,6 millioner dollar, opp fra 610,5 millioner dollar i 2021. Driftsresultatet for fjoråret ble 161,6 millioner dollar, mot 86,9 millioner dollar i 2021.

Det er Folketrygdfondet som er største eier i Nordic Semiconductor, med drøyt ti prosent av aksjene. Siden markedet bunnet ut under det innledende koronasjokket i mars 2020 har aksjen steget over 400 prosent på Oslo Børs.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kraftig fall

Den svakere etterspørselen kommer til syne i selskapets ordrebok, som ved utgangen av året var på 838,8 millioner dollar, ned fra 1,1 milliarder dollar ved utgangen av tredje kvartal.

«Dette reflekterer både svakere etterspørsel og endringer i ventetiden. Som forklart har selskapet sett et bratt fall i etterspørselen etter egne produkter og svakere etterspørsel i Kina har også ført til kanselleringer av ordre mot slutten av året», skriver selskapet.

Grunnet mangelen på halvledere opplyser Nordic Semiconductor at det også har tatt kraftige grep for å sikre tilgangen til den viktige komponenten, i form av «strategiske samarbeidsavtaler» med ulike produsenter.

– I sum ventes disse grepene å styrke tilbudssituasjonen med effekt fra 2024 og utover, skriver selskapet i rapporten.

Nordic Semiconductor opprettholder imidlertid et positivt markedssyn på lengre sikt, og viser til at selskapets sterke finansielle posisjon gjør det mulig å investere i et marked med stort vektspotensiale.

«Vektsambisjonene bygger likevel på en forutsetning om økonomisk vekst og økt etterspørsel fra både forbrukere og industrielle kunder», heter det.

Selskapet hadde ved utgangen av 2022 en egenkapital på 583,5 millioner dollar og en kontantbeholdning på 379,1 millioner dollar.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.