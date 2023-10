Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har sagt lenge at noe av det mest spennende som skjer nå er i hvilken grad den siste renteøkningen går utover folks forbruk, sier porteføljeforvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg.

I tredje kvartal hevet Norges Bank styringsrenten to ganger med til sammen 0,5 prosentpoeng, og med det har nordmenns privatøkonomi blitt desto strammere. Det mener Tunaal vil kunne ha negative konsekvenser for konsumselskaper.

– Selskaper som lever av konsum, om det så skulle være salg av takbokser, sportsutstyr eller møbler, skal man være spesielt obs på nå som folk har mindre penger i lommeboken, sier Tunaal.

Kredittap

I motsetning til konsum har banksektoren tjent gode penger på Norges Banks hyppige rentehevinger. I andre kvartal kunne storbanken DNB vise til inntekter på over 20 milliarder kroner, mot 16,4 milliarder i samme periode året før.

– Bank er den eneste sektoren som faktisk har tjent på renteoppgangen. Når investorene likevel har vært ganske nølende overfor bankene, er det fordi de frykter kredittap – at folk ikke klarer å betale ned lånene sine, sier Tunaal.

Han mener forholdet mellom bankens kredittap og inntekter kommer til å bli spennende å følge med på i årets tredje resultatsesong. Allerede torsdag legger tungvekteren DNB frem tall for tredje kvartal.

Resultater denne uken Det er en rekke selskaper både på Oslo Børs, USA og Norden for øvrig som legger frem resultater for tredje kvartal denne uken. I USA legger Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley og Tesla frem sine resultater. Mens i Norden ventes det resultater fra Handelsbanken, Nordea og Telia. På Oslo Børs legger disse tungvektere frem tredjekvartalstall: Tirsdag er det duket for Nordic Semiconductors kvartalstall. It-selskapet kom med et resultatvarsel for tredje kvartal i midten av september. Inntekter og bruttomargin ble da nedjustert som følge av en lavere salgsutvikling enn anslått. Torsdag kommer storbanken DNB med resultater for tredje kvartal. I lys av Norges Banks rentehevinger er det ventet renteinntekter på 15,9 mrd. Fredag legger forsikringsselskapet Gjensidige Forsikring frem resultater. Det samme gjør gjødselgiganten Yara International og panteselskapet Tomra.

– Tjener åpenbart mye

Mens rentehevingene gjør det vanskeligere for konsumselskapene, fortsetter olje- og energiselskapene å gjøre det bra i et ellers usikkert marked.

Krigen i Ukraina og blant annet Saudi-Arabia og Russlands frivillige produksjonskutt, har ført til at olje- energiprisene har holdt seg høye det siste året. Onsdag og fredag denne uken nådde den olje- og energitunge hovedindeksen på Oslo Børs nye rekordnivåer i kjølvannet av konflikten mellom Hamas og Israel.

Gitt oljeprisen som har steget til rundt 90 dollar fatet, tror Odin Norge-forvalteren Atle Hauge at selskaper tilknyttet olje- og energi vil gjøre det bra i tredje kvartal.

Atle Hauge, forvalter i Odin Norge tror olje- og gassrelaterte selskaper vil fortsette å gjøre det bra på Børsen. (Foto: Hanna Johre) Mer...

– Én ting er olje- og gasselskapene som åpenbart tjener mye, men også andre selskaper har gunstige posisjoner knyttet til energisituasjonen og kommer til å gjøre det bra også i tredje kvartal. Da tenker jeg på selskaper innenfor oil service og shipping men også enkelte andre industrisegmenter, sier han.

Til sammenligning tror Hauge selskaper innen syklisk industri – altså industri som er tett knyttet til hvordan det ellers går i økonomien – kommer til å få det tøffere i tiden som kommer.

Som eksempler nevner han Norsk Hydro, Elkem og Norske Skog som alle falt på Børsen denne uken. Industriselskapet Elkem falt mest med 8,7 prosent.

– Spent på it-sektoren

Flere selskaper har for vane å komme med egne anslag for utviklingen fremover i sine kvartalsrapporter. Ser selskapet at det er større avvik fra anslaget i det faktiske resultatet, kan det komme med et resultatvarsel der det justerer forventningene.

– Betydelige avvik varsles. Nå er det gått 14 dager siden sesongen ble avsluttet. Det betyr at det ikke er så store avvik fra det selskapene allerede hadde ventet i tredje kvartal. Det hersker stor usikkerhet rundt, er hva selskapene gjør med anslagene for neste kvartal, sier forvalter Lars Erik Moen i Danske Bank.

Forvalter Lars Erik Moen i Danske Bank mener det råder størst usikkerhet rundt anslagene for neste kvartal. (Foto: Fartein Rudjord) Mer...

Moen hever derfor blikket til neste års kvartalstall. Her er han spesielt spent på it-selskaper som Nordic Semiconductor, Atea og Crayon.

Alle de tre selskapene er tilknyttet større produktlanseringer fra enten Microsoft eller Apple. Lanseringene skjer neste år, men Moen er likevel spent på om selskapene sier noe om lanseringene vil øke it-selskapenes respektive salg.