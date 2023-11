Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere i år gikk det et steinras ved Norske Skog Saugbrugs i Halden som påførte store skader på bygningsmasse, kraner, maskineri og utstyr knyttet til en papirmaskin.

Nå har Norske Skog og forsikringsselskapet inngått en avtale knyttet til forsikringsdekning for både driftsavbrudd og tingskade estimert inntil 2,4 milliarder, som vil bli dekket i fellesskap av forsikringsselskapet, Norsk Naturskadepool og reassurandører.

Det fremkommer av en melding fra Norske Skog torsdag.

Milliard til investeringer

– Vi opplever å ha hatt en svært god dialog og å bli godt behandlet av vårt forsikringsselskap gjennom hele prosessen, sier Norske Skog-sjef Geir Drangsland.

Tingskadeforsikringen ved Norske Skog Saugbrugs vil dekke kostnader for å sikre fjellskjæringen og gjenoppbygge bygningskonstruksjoner estimert inntil 550 millioner kroner. Videre er det avtalt et oppgjør på en milliard til investeringer i produksjonsutstyr, hvorav 59 millioner ble utbetalt i tredje kvartal 2023, 326 millioner betales i løpet av fjerde kvartal 2023, og 615 millioner etter hvert som investeringskostnadene påløper, fremgår det av meldingen.

Norske Skog Saugbrugs venter å motta og bokføre rundt 326 millioner kroner under tingskadeforsikringen i fjerde kvartal.

– Gir oss fleksibilitet

Det var papirmaskin 6 (PM6) som ble rammet i steinraset. Med den pågående oppstarten av PM5 vil fabrikken ha en kapasitet på rundt 200.000 tonn for å møte etterspørselen fra kundene, ifølge Drangsland.

– Avtalen med vårt forsikringsselskap gir oss fleksibilitet til å benytte oppgjøret både mot gjenoppbygning av PM6 innenfor SC-papir, men også til å vurdere investering i andre produktalternativer, sier han.

Driftsavbruddsforsikringen er bokført med 225 millioner per tredje kvartal 2023, tilsvarende de første fem månedene av dekningsperioden på 18 måneder, opplyses det. For de resterende 13 månedene vil beløpet utgjøre 625 millioner kroner.

Norske Skog hadde per tredje kvartal mottatt 267 millioner kroner under driftsavbruddsforsikringen. Gjenstående utbetalinger på 368 millioner kroner og 215 millioner kroner vil bli utbetalt henholdsvis i fjerde kvartal 2023 og første kvartal 2024, opplyses det.