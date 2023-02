Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved børsslutt tirsdag varslet Norske Skogs største eier Oceanwood om salget av 12,5 millioner aksjer i papir- og emballasjeselskapet.

Timingen var neppe tilfeldig. Norske Skog-aksjen nådde historisk sluttkurs ved stengetid tirsdag på 75,80 kroner.

Onsdag morgen ble det klart hedgefondet gjorde en full exit i Norske Skog, med salg av samtlige 15,9 millioner aksjer. Riktignok måtte fondet krype et stykke under sluttkurs tirsdag for å få solgt alt. Med 71 kroner aksjen vil det tikke inn 1,1 milliarder kroner til det britiske hedgefondet. Det er uvisst hvem kjøperne er.

Det eneste fondet sitter igjen med, er en post på 0,25 prosent, verdt 17 millioner kroner, som er blitt kjøpt den siste uken. Noen tolket den siste ukens kjøp som et triks for å gi inntrykk av at fondet ville bli sittende, og dermed holde kursen oppe.

Konkurskjøp

Det britiske hedgefondet Oceanwood overtok hele Norske Skogs virksomhet i mai 2018 etter at selskapet gikk konkurs noen måneder tidligere, i 2017. Kjøpsprisen har til nylig ikke vært kjent.

Høsten 2019 tok Oceanwood Norske Skog tilbake på Oslo Børs og solgte aksjer for 1,1 milliarder kroner i forbindelse med noteringen. Med ujevne mellomrom har hedgefondet siden nettosolgt aksjer for ytterligere 1,7 milliarder kroner, ifølge investortjenesten Holdings.

Samlet har dermed Oceanwood nettosolgt aksjer for fire milliarder kroner.

Krever erstatning

Sist uke startet en rettssak i Oslo tingrett, der ti hedgefond krever erstatning på 1,7 milliarder kroner fra Sven Ombudstvedt, som er nåværende og tidligere konsernsjef i Norske Skog, samt tidligere styreleder, Jon-Aksel Torgersen. Fondene kommer alle fra den andre siden av Atlanterhavet, og Oceanwood er ikke involvert i erstatningssaken.

Bakgrunnen for kravet er at hedgefondene, som var långivere og obligasjonseiere i Norske Skog, mener selskapet var insolvent og burde vært slått konkurs allerede i juni 2016, fremfor i desember 2017.

Norske Skog Etter konkursen i Norske Skogindustrier i 2017 ble konsernets virksomhet videreført i datterselskapet Norske Skog, som nå er det nye toppselskapet.

Selskapet eier fire papirfabrikker i Europa. Nå legges store deler av virksomheten om fra papir til emballasje. To fabrikker ligger i Norge; i Halden og på Skogn.

I 2022 omsatte konsernet for 15,2 milliarder kroner og fikk et resultat på 2,6 milliarder kroner.

Har 2100 ansatte i fire land.

Er notert på Oslo Børs, og har en markedsverdi på 6,4 milliarder kroner.

I innledningsforedraget til advokat Per M. Ristvedt i Schjødt, som representerer de ti hedgefondene, ble det opplyst at Oceanwood kjøpte Norske Skogs virksomhet for 241 millioner euro. Beløpet tilsvarte snaut 2,3 milliarder kroner.

Aksjene er altså solgt for fire milliarder.

Legger man til grunn beløpet som hedgefondene har beregnet, har Oceanwood dermed en gevinst på 1,7 milliarder kroner siden konkursen i Norske Skog.

Lånene var sikret

Oceanwood var imidlertid en svært sentral aktør på mange sider av bordet i kampen om Norske Skog frem til konkursen i 2017. Hedgefondet satt både som aksjonær og obligasjonseier, og slo seg høsten 2017 sammen med Aker for å ta over det kriserammede selskapet. Ved konkursåpning gikk aksjene i null, og var ingenting verdt. Det er klart at Oceanwood som långiver satt i de sikrede lånene, og fondet kom dermed ut langt bedre enn de usikrede långiverne. Hvordan Oceanwood alt i alt er kommet ut av sine roller i Norske Skog er ukjent.

Investeringsdirektør John Chiang i Oceanwood har vært styreleder i Norske Skog siden børsnoteringen. Ved Oceanwoods exit er det ventet at han snart blir erstattet som styreleder.

DN forsøkte onsdag å nå Chiang, men oppnådde ikke kontakt.

Raid og pissekonkurranse i Norske Skog Å spise fremfor å bli spist, var mantraet i Norske Skog på midten av 1990-tallet. Fortsatt var norske skogeiere dominerende aksjonærer i det trauste norske konsernet, men innen tusenårsskiftet var det gjort oppkjøp av et par titalls papirfabrikker over hele verden. En stund var Norske Skog blant de hotteste på Børsen.

Tanken var ikke den verste, men timingen var katastrofal. Oppkjøpene var lånefinansiert, og ble gjort akkurat før digitaliseringsbølgen tok helt av og verdien på papirfabrikkene sank til langt under kjøpesum. Det fulgte mange år med fallende markeder, nedskalering og salg av virksomheter.

Et lite raid fra Øystein Stray Spetalen og Petter Stordalen rundt 2007 førte til at gjelden ble redusert med noen milliarder. I 2015 var gjelden fortsatt ti milliarder kroner, og revisor var bekymret for verdien på de gjenværende papirfabrikkene.

Etter at revisor EY hadde trukket seg i protest mot manglende nedskrivninger, og styreleder Jon-Aksel Torgersen og konsernsjef Sven Ombudstvedt hadde trukket seg etter krav fra kreditorene, kjøpte investor Christen Sveaas seg inn sensommeren 2017. Da hadde selskapet misligholdt gjeld og det var innført betalingsstans.

Sveaas ble styreleder og forsøkte å få på plass en løsning mellom krevende kreditorer. Ifølge Sveaas var det svært små beløp det sto om før selskapet var reddet. Per oktober 2017 skal avstanden mellom partene vært syv millioner kroner fra en løsning. Til sammenligning steg gjelden med 55 millioner kroner i måneden. En pissekonkurranse, kalte Sveaas krangelen mellom kreditorene som endte i konkurs fire dager før jul 2017.

Våren etter ble virksomheten solgt til det britiske hedgefondet Oceanwood, og startet opp igjen med vesentlig lavere gjeld. Sven Ombudstvedt kom inn igjen som konsernsjef, og Norske Skog ble på ny notert på Oslo Børs.

Nå går virksomheten mer i emballasje enn avispapir i de fire fabrikkene som er igjen. Sist fredag la selskapet frem et rekordresultat for 2022 på 2,6 milliarder kroner, og varslet utbytte til aksjonærene.

