Investorene sendte Oslo Børs opp 0,7 prosent torsdag morgen. Utover dagen avtok oppgangen noe, men hovedindeksen endte likevel med en oppgang på 0,45 prosent.

I løpet av dagen steg Børsen parallelt med oljeprisen (brent spot) som ved slutten av handelsdagen var opp rundt 0,2 prosent. Ett fat råolje ble omsatt for 85,5 dollar.

Resultatrush

I morgentimene la en rekke selskaper frem sine kvartalsrapporter for fjerde kvartal.

Norwegian knuste forventningene i fjerde kvartal. Som hvert år ble det tap på driften i lavsesongen, men mindre enn ventet. Norwegian hadde en omsetning på fem milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med 2,5 milliarder kroner i samme periode året før. På forhånd ventet analytikerne denne gang rundt 4,6 milliarder kroner.

Aksjen steg nær fem prosent ved åpning, og har vinglet noe utover dagen. Aksjen endte med en kraftig oppgang på 9,64 prosent.

Kahoot økte underskuddet før skatt i fjor. Selskapet tapte 5,8 millioner dollar i fjor, det tilsvarer rundt 60 millioner norske kroner med dagens valuta. På forhånd ventet analytikerne et underskudd før skatt på 9,53 millioner dollar, ifølge Bloomberg.

Aksjen steg 4,11 prosent.

Norges tredje største oljeselskap, Vår Energi, fikk et driftsresultat på 1,53 milliarder dollar i kvartalet, eller 15,6 milliarder kroner. På forhånd ventet analytikerne i gjennomsnitt et driftsresultat på 1,56 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Aksjen falt 1,37 prosent.

Tor Olav Trøims riggselskap Borr reduserte underskuddet. Selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 21,3 millioner dollar. Det tilsvarer et tap på rundt 216 millioner kroner.

Aksjen steg likevel 2,88 prosent.

Interiørkjeden Kid hadde inntekter på 1,1 milliarder kroner i fjerde kvartal, slik selskapet selv meldte for en måneds tid siden. I den sedvanlige oppdateringen som selskapet kommer med i forkant av den fullstendige kvartalsrapporten ble det altså klart at omsetningen passerte en milliard kroner i fjerde kvartal for tredje år på rad.

Aksjen falt likevel 0,24 prosent torsdag.

Fredag legger blant annet Aker frem sine resultater.

Airbnb med et løft på de amerikanske børsene

Før Wall Street åpnet onsdag kom det knallsterke tall for detaljhandelen i januar, 3,0 prosent mot ventet 1,8 prosent. Empire Manufacturing-indeksen for vareproduksjonen kom også inn mye sterkere enn ventet.

Men analytikerne mener dette i hvert fall delvis kan forklares med den uvanlig milde vinteren i det folkerike nordøst og uventet styrke i arbeidsmarkedet, som begge antyder at amerikansk økonomi kanskje kan unngå en resesjon, eller økonomisk tilbakegang, i første kvartal i år.

Slik endte Wall Street på onsdag kveld norsk tid:

Industritunge Dow Jones, som består av 30 håndplukkede, antatt viktige aksjer, steg 0,11 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 0, 92 prosent.

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, steg 0,28 prosent.

Blant selskapene som gjorde det aller best under onsdagens handelsdag finner vi Airbnb. Aksjen steg 13,35 prosent onsdag. Den kraftige oppgangen kom etter at selskapet la frem et bedre resultatet enn forventet sent tirsdag kveld.

Wall Street åpnet imidlertid med et markant fall torsdag, etter nytt om at produsentprisene steg mer enn ventet både på års- og månedsbasis i USA.