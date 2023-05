Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,97 prosent fredag og karret dermed til seg en oppgang på 0,71 prosent denne handelsuken. Sluttkurs ble 1213,1 poeng.

Equinor endte med en oppgang på 2,15 prosent, mens Aker BP og DNB steg henholdsvis 1,55 og 0,93 prosent.

DNO stiger markant etter oljenyhet

DNO steg rett over fire prosent på Oslo Børs fredag.

Oppgangen kom etter uttalelser fra Iraks oljeminister om at landet vil gjenoppta oljeeksporten fra Kurdistan-regionen i Nord-Irak til den Tyrkiske havnen Ceyhan fra 13. mai. Oljeeksporten fra Kurdistan i Irak har vært stanset etter at en voldgiftssak slo fast at Tyrkia skyldte kompensasjon til Irak for uautorisert eksport fra kurdiske selvstyremyndighet (KRG) i årene 2014 til 2018.

En mulig gjenopptagelse av oljeeksporten mellom de to landene er gode nyheter for DNO. I første kvartal produserte selskapet i gjennomsnitt 89.400 fat per dag, der produksjonen i Kurdistan utgjorde brorparten på 70.900 fat. I forbindelse med DNOs kvartalsrapport lagt frem torsdag, uttalte selskapet at det så seg nødt til å nedskalere produksjonen i kurdistanregionen grunnet eksportstopp.

Irak har per nå ikke fått svar fra det statlige tyrkiske selskapet BOTAS på forespørselen om å gjenoppta oljeeksporten. Gjenopptas eksporten vil det innebære ytterligere 500.000 fat olje per dag til markedet, skriver Reuters.

Norwegian tapte nær én milliard

Ellers kom det en rekke kvartalsresultater fredag morgen.

Flyselskapet Norwegian hadde en omsetning i årets første kvartal på rett under fire milliarder kroner. På forhånd var det ventet et resultat på omtrent 3,8 milliarder kroner. Samtidig endte resultat før skatt på 992 millioner kroner, det var imidlertid ventet et resultat på minus 1,1 milliarder kroner. Aksjen falt 4,2 prosent.

Entreprenørkonsernet AF Gruppen la på den annen side frem svake resultatet for første kvartal. Selskapet fikk en omsetning på 7,4 milliarder kroner, opp fra 6,8 milliarder kroner året før. Resultat før skatt falt fra 209 millioner kroner til kun 13 millioner kroner. I kvartalet ble det foretatt ytterligere nedjusteringer av prosjektestimatene i konsernets svenske virksomhet på 230 millioner kroner. Aksjen steg 1,98 prosent.

Oppdrettsselskapet Grieg Seafood måtte melde om resultatfall for første kvartal 2023. Driftsresultatet endte på 385 millioner kroner, mot 453 millioner kroner i samme kvartal året før. På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 337 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus. Aksjen steg 2,59 prosent.

Kreftvaksineselskapet Nykode Therapeutics fikk et driftsresultat på minus 15 millioner dollar i første kvartal 2023, tilsvarende 160 millioner kroner etter dagens kurs. I første kvartal 2022 tapte kreftvaksineselskapet til sammenligning ni millioner dollar. Aksjen steg 5,68 prosent.

Investeringsselskapet Magnora kunne fredag morgen melde om storsalg. Selskapet selger sin eierandel i Evolar til First Solar for 300 millioner kroner pluss mulige ytterligere milepælsbetalinger på opptil 255 millioner kroner. Aksjen steg 11,2 prosent.

Norsk økonomi bremser opp

Fredag klokken 08.00 kom kvartalstallene for norsk fastlandsøkonomi. De viste at økonomien vokste svakt i første kvartal med 0,2 prosent.

Fredag klokken 08.00 kom kvartalstallene for norsk fastlandsøkonomi. De viste at økonomien vokste svakt i første kvartal med 0,2 prosent.

Til sammenligning vokste norsk økonomi med 0,6 prosent i forrige kvartal. På forhånd var det ventet en vekst på 0,1 prosent for årets tre første måneder, ifølge Bloomberg-estimater.