Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 0,29 prosent mandag til 1216,65 poeng, på en nokså rolig børsdag i hele Europa.

Opptur for Norwegian

Flyselskapet Norwegian var blant de mest omsatte aksjene og steg med 11,92 prosent til 11,88 kroner.

Det skjer etter at de to meglerhusene DNB Markets og Pareto Securities har høynet sine kursmål på aksjen.

DNB Markets ligger nå inne med et kursmål på 18 kroner, opp fra 16 kroner, og en kjøpsanbefaling.

Pareto Securities ligger inne med et kursmål på 20 kroner, opp fra 15 kroner, og en kjøpsanbefaling.

«Resultatene i første kvartal var litt bedre enn ventet, og den sterke bookingen for sommeren kombinert med fallende drivstoffpriser tegner et positivt bilde for 2023, på tross av at selskapet nedjusterte forventet tilgjengelige setekilometer (ASK) og høyere enhetskostnader (CASK)», skriver DNB Markets.

Forrige uke la Norwegian frem tall for første kvartal. Nå er sommerens fly allerede halvfulle, mens billettprisene aldri har vært høyere.

Pareto Securities venter en «solrik» sommer for Norwegian, med robust kontantstrøm, etter de gode forhåndssalgene.

«Med lavere drivstoffpriser og skala for å forbedre kostnadene, løfter vi estimatet for driftsresultat i 2023 med 36 prosent til 2,5 milliarder kroner», skriver meglerhuset.

Karbonfangstselskapet Aker Carbon Capture asa fikk også luft under aksjevingene etter nyheten om at selskapet skal levere utstyr og «Just Catch»-enheter til Ørsted til en verdi av 200 millioner euro. Aksjen steg med hele 18,39 prosent.

Aker BP hadde også en bra dag på børsen, og aksjen steg med 2,68 prosent.

Flere makronyheter

Forrige uke var forholdsvis rolig for verdens aksjemarkeder. Da steg Oslo Børs litt, mens den viktige S&P 500-indeksen i USA falt litt. Også i resten av Europa var det mer eller mindre flat utvikling.

Det kinesiske aksjemarkedet steg friskt mandag etter et lite fall forrige uke. Nå venter investorene på økonomiske statistikker fra Kina, Asias største økonomi, på tirsdag. Ifølge konsensus ventes det en vekst i industriproduksjonen på 10,1 prosent – mot kun 3,9 prosent i april. Detaljhandelsveksten kan nå 20 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Senere samme dag slippes tilsvarende statistikk for USA. Tirsdag legger også Det internasjonale energibyrået (IEA) frem sin månedlige oljerapport.

Dagen etter, onsdag, kommer det ferske inflasjonstall fra eurosonen.

Oljeprisen steg svakt mandag og omsettes på ettermiddagen til rundt 75 dollar fatet for nordsjøolje.