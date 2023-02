Artikkelen fortsetter under annonsen

Starten på 2023 har vært dramatisk for norsk luftfart.

Mandag i forrige uke kom Flyr med meldingen om at det ikke maktet å komme i mål med den firedelte kapitalinnhentingen som ble startet i fjor høst. Styret så ikke noe annet valg enn å varsle til markedet at det utforsket alternativer til videre drift.

Det skulle ikke ta mer enn knappe to dager før det var over og ut.

Tirsdag kveld påfølgende dag varslet selskapet at det skulle levere inn konkursbegjæring dagen etter. Oppbudsbegjæringen viste senere at Flyr har 2,4 milliarder kroner i gjeld.

Samtidig har konkurrenten Norwegians aksjekurs steget kraftig den seneste tiden.

Den enes død

Norwegian-aksjen omsettes tirsdag for rundt 11 kroner, etter å ha steget nær 50 prosent siden årsskiftet. 1. februar, da Flyr meldte inn konkursbegjæringen, var oppgangen på over seks prosent.

Kursløftet har gitt Norwegians to største eiere, John Fredriksen Geveran Trading og Sundt as, papirgevinster på til sammen om lag 848 millioner kroner på bare en drøy måned. Ved årsstart var kursen 7,34 kroner per aksje. Hovedeierne kjøpte seg inn i mai 2021 til 6,26 kroner per aksje.

Bare siden Flyr-konkursen har Fredriksen hatt en papirgevinst på 225 millioner kroner, mens Sundt har hatt en verdioppgang på nær 180 millioner kroner.

De to storeierne eier nå Norwegian-aksjer for henholdsvis 1,5 og 1,2 milliarder kroner. Fredriksens eierandel er på drøyt 14 prosent, mens Sundt as eier 11,4 prosent av aksjene i Norwegian.

Reduserer estimater

I en fersk analyse skriver Nordea Markets-analytikerne Hans-Erik Jacobsen og Martine Kverne at Norwegians sterke posisjon i det nordiske markedet, samt en normalisering av luftfarten, vil føre til en «betydelig forbedring av selskapets lønnsomhet i 2023 og fremover».

Meglerhuset har for øyeblikket en hold-anbefaling på aksjen grunnet usikkerhet rundt etterspørselen på kort sikt.

– Vi tror Norwegian vil klare øke inntektene og senke kostnadene per setekilometer, som vil bli støttet opp av et økt fokus inn mot forretningsreisende, samt selskapets mer omfattende drift, heter det i analysen.

Det er imidlertid ikke bare gull og grønne skoger. Nordea-analytikerne tror også at forventninger om fortsatt høye drivstoffpriser, en svak krone mot dollaren og sterk konkurranse i markedet vil legge en demper på lønnsomhetsveksten.

For hele 2022 venter meglerhuset et bruttoresultat (ebitda) på 891 millioner kroner, en kraftig oppjustering fra estimatet på minus 154 millioner kroner tidligere. Grunnen til til endringen er høyere inntekter per passasjer og lavere drivstoffkostnader.

For inneværende år venter analytikerne et bruttoresultat på 3,4 milliarder kroner, en reduksjon på om lag fem prosent fra tidligere. Nedjusteringen her kommer som følge av forsinkede leveringer fra Boeing.

Norwegian legger frem tallene for fjerde kvartal og hele 2022 i neste uke.

Vil ikke ha mye å si

Flyrs undergang betyr samtidig én konkurrent mindre for Norwegian, selv om det ifølge ekspertene ikke vil ha mye å si for billettprisene.

Etter krisemeldingen fra Flyr i forrige uke, og før konkursen ble et faktum, uttalte Jacobsen at det vil ha liten betydning.

Han pekte på at Flyr allerede hadde redusert tilbudet kraftig.

– I dag har ikke Flyr mange avganger der selskapet flyr vinge mot vinge mot konkurrenter som Norwegian og SAS. Dermed har ikke Flyr lenger presset prisene og inntjeningsmulighetene hos konkurrentene, og følgelig vil vi neppe se at de andre kommer til å løfte prisene nevneverdig fra dagens nivå.

Jacobsen viste til at Flyr siden oktober har fløyet med en begrenset flåte – og kun med fire til fem fly i snitt per uke. De fleste av avgangene har dessuten gått ut av landet til typiske feriedestinasjoner sør i Europa, der avgangene og destinasjonene ikke har vært direkte konkurranseutsatt.

Tidligere denne uken ble det klart at Norwegian har inngått en intensjonsavtale om å leie seks fly som Flyr tidligere har brukt.