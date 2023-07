Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt torsdag 1,5 prosent til litt under 1200 indekspoeng.

Oljeprisen faller 1,5 prosent til 75 dollar fatet torsdag ettermiddag. Det siste året har oljeprisen falt over 26 prosent.

Kjøper Widerøe

Torsdag morgen har vært fullspekket av nyheter fra flyselskapet Norwegian. Selskapet kom klokken 07.30 med tall for flytrafikken i juni. En drøy time senere kom nyheten om at Norwegian har inngått en avtale om å kjøpe Widerøe for 1,1 milliarder kroner.

– Dette er en milepæl i norsk luftfartshistorie. Våre to flyselskap har operert side om side i mange år og ingen kjenner luftfartsmarkedet i Norge bedre, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

Aksjen steg 6,8 prosent fra start, men hele oppgangen ble etter hvert visket ut. Aksjen endte omtrent helt flatt.

Ellers viste trafikktallene at Norwegian fraktet rett over to millioner passasjerer i juni, og er en oppgang på fem prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Bestenoteringen fra juli i fjor ble dermed tangert.

Samme morgen varslet oljeselskapet Okea en nedskrivning på mellom 250 og 350 millioner kroner tilknyttet Yme-feltet i en oppdatering torsdag. Bakgrunnen for nedskrivningen er svakere enn ventet utvikling knyttet til de forventede realiserte prisene. Aksjen falt tre prosent.

Resultatsesongen er i gang

Torsdag ble resultatsesongen endelig sparket i gang, og først ut var rederiet Stolt-Nielsen.

Den ferske andrekvartalsrapporten viste at selskapet hadde driftsinntekter på 722 millioner dollar, opp fra 689 i samme periode året før.

Aksjen falt markant fra start, men utover formiddagen snudde det. Aksjen endte opp to prosent.

Allerede tidligere denne uken meldte selskapet om en tapsavsetning på 155 millioner dollar. Det resulterte i at aksjen falt kraftige syv prosent.

Den endelige kvartalsrapporten viser at resultat før skatt ville vært på 113 millioner dollar før tapsavsetningen. Etter tapsavsetningen endte imidlertid resultatfør skatt med et tap på 20,3 millioner dollar.

Aksjestup

Den kriserammede sportskjeden XXL falt torsdag ni prosent til kurs 1,6 kroner, som er all-time low for aksjen.

Det kom ingen nyheter fra selskapet torsdag, men analytikere som følger selskapet frykter at det snart blir behov for påfyll av mer egenkapital. For øyeblikket har selskapet en børsverdi på 630 millioner, etter et kursfall på nesten 90 prosent siden høsten 2021.

XXL legger frem rapporten for andre kvartal den 14. juli.

Hydrogenselskapet Hyon stupte over 30 prosent etter at styret meldte at det ville se på strategiske alternativer for selskapet. Det inkluderer finansiering, «strukturelle alternativer», statsstøttede programmer og «andre relevante markedsmuligheter». Ifølge børsmeldingen har selskapet kontanter nok ut året. Hyon har nå en børsverdi på bare 20 millioner kroner.