Databrikkeselskapet Nvidia la frem resultater for andre kvartal etter de amerikanske børsene stengte onsdag kveld. Selskapet omsatte for 13,5 milliarder dollar – en oppgang på 101 prosent fra samme periode året før.

Det justerte resultatet per aksje endte på 2,7 dollar – mot 1,09 dollar per aksje i fjorårets andre kvartal. Resultatet tilsvarer 6,74 milliarder dollar.

– En ny æra for data har begynt, sier administrerende direktør Jensen Huang i pressemeldingen.

På forhånd var det ventet en omsetning på 11,2 milliarder dollar, ifølge estimater innhentet av Refinitiv.

Aksjen stiger i etterhandelen

Samtidig melder selskapet om en omsetning på 16 milliarder dollar i inneværende kvartal – det tilsvarer 169,5 milliarder norske kroner. Aksjen gjorde et byks i etterhandelen, og klokken 23.00 norsk tid sted aksjen på nærmere ni prosent.

Selskapet, som er mest kjent for å utvikle avanserte grafikkort, har opplevd økt etterspørsel etter produktene sine, som brukes til utviklingen av kunstig intelligens (KI).

Kunstig intelligens (KI) Kunstig intelligens er datasystemer som er designet til å løse problemer selv eller analysere store datamengder, innenfor en ramme. Det kan analysere store mengder data langt raskere enn mennesker og derfor finne mønstre og sammenhenger det er krevende å finne manuelt.

Maskinlæring er en type kunstig intelligens. I dag er all kunstig intelligens i praksis maskinlæring, men begrepene brukes om hverandre.

I 2023 har Nvidia-aksjen steget over 210 prosent. Selskapet er nå blant de mest verdifulle selskapene, med en markedsverdi på 1,1 milliarder dollar, eller godt over 11.600 milliarder norske kroner. Det er 12–13 ganger Equinors børsverdi.

Ved endt handelsdag onsdag ble én Nvidia-aksje omsatt for 470 dollar.

Eksklusiv klubb

Etterspørselen etter avanserte databrikker til bruk i kunstig intelligens (KI) har skutt i været etter OpenAI åpnet tilgang til språkroboten Chat GPT mot slutten av 2022. De største teknologiselskapene i USA og Kina har kastet seg på KI-bølgen med egne produkter og tjenester.

Nvidia-tallene følges også nøye av markedet, ettersom de sier noe om verdensøkonomiens tilstand, men også fordi selskapet har vært blant de største bidragsyterne til årets oppgang ved New York-børsen.

Ved forrige tallslipp knuste selskapet knuste forventningene – det resulterte i et børshopp på 25 prosent og økte selskapets børsverdi med 200 milliarder dollar.

Jensen Huang, som er selskapets grunnlegger og konsernsjef, kunne i første kvartal vise at selskapet hadde en omsetning på 7,1 milliarder dollar.

Som følge av den kraftige oppgangen på børsen har selskapet inntatt den eksklusive 1000-milliarder dollar-klubben, der Apple, Microsoft, Alphabet og Amazon allerede befinner seg.

I Bloombergs oversikt har 59 analytikere dekning på Nvidia. Av disse har kun én salgsanbefaling på aksjen, mens hele 52 analytikere sier «kjøp!».

Oppkjøp

Selskapet ble grunnlagt i 1993, og gikk på børs allerede i 1999. Selskapet har siden vært en pionér på grafikkort.

Selskapet har blant annet laget grafikkort til Microsofts spillkonsoll Xbox, og samarbeidet med Sony i å utvikle grafikkprosessoren til Playstation 3.

I februar i fjor ble det kjent at det planlagte oppkjøpet av britiske ARM Holdings, som eies av Softbank ble avlyst. Det britiske konkurranse tilsynet og Europakommisjonen så problemer med oppkjøpet – som hadde en verdi på 40 milliarder dollar.