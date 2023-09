Artikkelen fortsetter under annonsen

Den amerikanske investeringsbanken anbefaler nå investorene å kjøpe amerikansk statsgjeld ettersom de tror markedene kan ha blitt for optimistiske til at økonomien går inn for en myk landing, skriver Bloomberg.

Bankens strateger anbefaler særlig kundene å kjøpe femårige amerikanske statsobligasjoner og 30 års inflasjonstilknyttet gjeld.

– Ensomt på toppen

I obligasjonsmarkedet er det to måter å få avkastning på. Det ene er ved å kjøpe lavt og selge høyere. Kursen på obligasjonene stiger og faller avhengig av hvor attraktivt investorene synes det er, hvordan utsiktene til pengepolitikk og finanspolitikk er, og andre makroforhold. I tillegg gir obligasjonene deg en løpende rente for å sitte på dem.

Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid, ofte omtalt som verdens viktigste rente, er nå på 4,29 prosent.

Ifølge Bloomberg står Morgan Stanley nok så alene i sitt syn. Blant annet har JPMorgan & Chase og Bank of America vært ute med analyser hvor de er noe mer lunkne til amerikansk statsgjeld. Også Morgan Stanley erkjenner at de er litt alene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De sier det er ensomt på toppen. Det samme kan sies om å være bull på obligasjoner på høyden av yieldene. Vi står alene, sterk i troen, og ber investorene kjøpe statsobligasjoner, skriver bankens strateger i et notat, ifølge Bloomberg.

– Ikke spesielt oppløftende

Renten på den amerikanske tiåringen er på sitt høyeste nivå på rundt 15 år etter å ha fått et løft gjennom sommeren. Renteanalytiker Ingvild Gjerde i DNB Markets byr på en forklaring.

– Markedene har den siste tiden vært preget av at nøkkeltall fra USA har vært overraskende solide, og det har gjort at man har justert opp forventningene til hvor raskt og hvor mye den amerikanske sentralbanken (Fed) skal kutte rentene når de først begynner med det. Det har resultert i at markedsrenter med litt lengre løpetid i USA har steget, skriver hun i bankens morgenrapport mandag.

Renteanalytiker Ingvild Gjerde i DNB Markets. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Ettersom markedsrenter med lang løpetid i USA påvirker tilsvarende renter i Europa har oppgangen i USA dermed bidratt til at markedsrentene i Europa også har steget i det siste, forklarer hun.

Ifølge Gjerde var en ny runde med overraskende svake nøkkeltall fra Kina og eurosonen det dominerende temaet forrige uke.

– Kombinasjonen av vedvarende høye globale renter men svak vekst i to av verdens tre største økonomier er jo ikke spesielt oppløftende, og kan ha bidratt til at stemningen på børsene surnet til forrige uke, skriver hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.