Etter at uken som gikk ikke førte med seg en løsning om gjeldstaket i USA, begynner nervøsiteten å krype stadig tettere på investorene før handelen på ny åpner mandag morgen.

I markedet har prisen på credit default swaps (CDS), instrumenter som lar investorer sikre statsobligasjoner mot mislighold, skutt til værs den siste tiden. De amerikanske CDSene koster nå mer enn for land som for eksempel Hellas og Brasil, et tydelig tegn på frykten som har grepet markedet.

– Obligasjonsmarkedet er absolutt bekymret. Credit swap default har ikke blitt handlet til så høye priser på i alle fall 15 år. Det er ut fra dette opplagt at obligasjonsmarkedet priser inn en definitiv risiko for mislighold, sier Alexander Miller, investeringsdirektør i Odin Forvaltning.

Credit default swap Credit default swap (CDS-er), eller «kredittapsforsikring» er et instrument der utstederen/selgeren må betale til kjøperen dersom det skjer en konkurs eller en «kreditthendelse» i det underliggende lånet.

Det er ikke nødvendig å eie i det underliggende lånet for å kjøpe CDS-er.

Det har siden finanskrisen utviklet seg stor spekulativ handel i CDS-er, der investorer kan få stor oppside ved å eie CDS-er i konkurstruede selskaper.

Det globale CDS-markedet anslås til 25.000 milliarder dollar.

– Konsekvensene er enorme

Gjeldstaket ble nådd allerede i januar, men USA har dekket løpende gjeldsutgifter med å hente inn penger fra andre poster. Om ikke mange arbeidsdager går imidlertid kassen tom og da må det tas opp ytterligere lån for å betjene gjelden landet allerede har.

USA har aldri havnet i mislighold før, selv om man bare var en hårsbredd unna i 2011. Da ble partene enige om å heve gjeldstaket bare to dager før fristen. Konsekvensen ble en nedgradering av amerikansk statsgjeld fra trippel A til dobbel A, mens det også ble et markant børsfall for den brede S&P 500-indeksen.

Før helgen opplyste Finansdepartementet i USA at det per 10. mai «bare» hadde 88 milliarder dollar for hånden til bruk i ekstraordinære omstendigheter.

Dersom 1. juni passerer uten enighet mellom demokratene og republikanerne vil det innebære teknisk mislighold for den amerikanske statsgjelden. Det vil blant annet innebære at eiere av de mest kortsiktige statsobligasjonene vil kunne risikere å ikke få betalt.

– Man klarer ikke å se for seg noe utenkelig. Vi har for lite empiri til å kunne forutse hva effekten er av en slik situasjon. Hvis det inntreffer er konsekvensene enorme i forhold til ringvirkningene det vil gi for alle markeder i hele verden som er ganske dollarsentrert og dollardominert, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, til DN.

Dollaren er ansett som verdens sikreste valuta. Dersom USA misligholder statsgjelden vil det på sikt kunne svekke dollarens status som reservevaluta, men på kort sikt kan dollaren likevel styrke seg som den ofte gjør i tider med stor usikkerhet, tror Chen.

– Det er likevel en stor ripe i lakken dersom det blir mislighold, siden man ikke lenger kan anse dollaren som det sikreste som finnes. Noe tvil sås også om den kan brukes som sikkerhet alltid og i alle tilfeller uten risiko.

På tå hev

Markedet er altså på tå hev når president Joe Biden og hans regjering skal ha møter med republikanerne i uken som kommer. Det har vært snakk om å finne en langsiktig løsning fremfor en kortsiktig avklaring som vil innebære at gjeldstaket igjen vil nærme seg etter sommeren. Republikanerne har antydet at de ønsker et kraftig kutt i offentlige utgifter for å gå med på å heve gjeldstaket.

Gitt amerikanske statsobligasjoners rykte som noe av det aller tryggeste man kan investere i, vil alle uttalelser om gjeldstaket de kommende ukene bli saumfart med lykt og lupe.

Finansminister Janet Yellen advarte tidligere i uken om konsekvensene dersom gjeldstaket ikke løftes.

– Hvis Kongressen ikke finner en løsning vil det påvirke kredittratingen vår. Noe kommer til å bli misligholdt dersom gjeldstaket ikke løftes, enten det er statsobligasjoner eller trygdemottagere. Det har ikke skjedd i USA siden 1789, sa hun.

Ikke noe frykt å spore i aksjemarkedet

Der frykten har tiltatt i obligasjonsmarkedet, har rente- og aksjemarkedet virket tilsynelatende upåvirket av at fristen snart nærmer seg. For de ledende indeksene på Wall Street var det gjennom uken små utslag fra dag til dag, mens i rentemarkedet har to- og tiårsrenten falt noe ned fra nivåene tidlig i måneden.

Det er foreløpig uvisst akkurat hvordan teknisk mislighold av amerikansk statsgjeld vil slå ut i markedene, men foreløpig virker ikke investorene å være nevneverdig bekymret. VIX-indeksen, eller fryktindeksen som den ofte kalles, har hatt en nedadgående trend de siste ukene.

– Aksjemarkedet er tilsynelatende veldig lite bekymret. Selv den delen av aksjemarkedet som er avhengig av statlig finansiering har gjort det like lite dårlig som resten av markedet, sier Miller.

Han mener det ikke er lett å si hva som er årsaken til at aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet forholder seg svært forskjellig til mulig mislighold.

Chen forklarer aksjemarkedets urokkelige ro med det han omtaler som en tydelig «halerisiko».

– Det er noe som kan inntreffe med veldig lav sannsynlighet, men hvis det inntreffer er konsekvensene enorme. Det at aksjemarkedet ikke har begynt å prise inn risikoen for mislighold enda, er fordi man føler man har fortsatt ganske god tid. Man tenker det vil løse seg til slutt og at dette nok en gang bare er et politisk spill.

