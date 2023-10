Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter knall og fall både mandag og tirsdag, faller hovedindeksen på Oslo Børs 0,35 prosent fra start onsdag. Det kommer etter at Wall Street falt markant tirsdag kveld, etterfulgt av en nedtur for de asiatiske børsene natt til onsdag.

Oljeprisen faller marginalt til 90 dollar før dagens Opec+-møte, der det er ventet at oljekartellet vil holde produksjonspolitikken uendret.

Bloomberg skriver onsdag formiddag at Saudi-Arabia vil fortsette med det frivillige produksjonskuttet på én million fat per dag frem til utgangen av desember.

– Hvem skal kjøpe?

Markedene preges nå av at de amerikanske markedsrentene stiger høyere og høyere, blant annet på signaler fra den amerikanske sentralbanken om at styringsrenten vil holdes høy over tid – muliggjort av en motstandsdyktig økonomi med et fortsatt stramt arbeidsmarked.

Den amerikanske tiårsrenten, gjerne omtalt som verdens viktigste rente og aksjeinvestorenes «risikofrie» alternativ, ligger nå på 4,9 prosent. Det er det høyeste nivået siden 2007.

– Det er både tekniske og fundamentale grunner til at rentene stiger. I markedets bok er det fravær av grunner til at rentene skal falle. Vi har fått en nyhetsflom med sterke økonomiske data og andre ting som taler for høyere og høyere renter, sier SEBs analysesjef for renter, Thomas Eitzen.

En årsak til renteoppgangen er at det nå er færre kjøpere av amerikanske statsobligasjoner enn tidligere, og at det da trengs en høyere rente for at man skal tiltrekke seg investorer. Land som Japan og Kina er ikke like ivrige, ifølge Eitzen, mens den amerikanske sentralbanken (Fed) for lengst har avsluttet støttekjøpene av statsobligasjoner og heller blitt en nettoselger.

Amerikanske banker har også en forsiktig tilnærming etter den lille bankkrisen som spilte seg ut for noen måneder siden. Den gang var det nettopp tap på lange statsobligasjoner som skapte trøbbel.

Økte renter senker kursen på obligasjoner med fast rente. En obligasjon som gir 0,5 prosent rente over mange år, må nødvendigvis handles til en lavere kurs når nye obligasjoner gir en mye høyere rente.

– Hvem skal kjøpe? De som prøvde seg for noen måneder siden, har fått kjørt seg så voldsomt. Det baller på seg hver dag med historier som sier at rentene skal videre opp. På et eller annet tidspunkt må det være noen voksne hjemme som sier «jeg kjøper».

Som en kuriositet trekker Eitzen frem at amerikanske statsobligasjoner med 20–30 års løpetid som ikke betaler løpende renter nå har et kursfall på 62 prosent på tre og et halvt år. Det er et større kursfall enn amerikanske aksjer fikk på halvannet år under finanskrisen.

– Nekter å godta

Tiårsrenten har ikke steget fordi investorene venter at inflasjonen skal holde seg høy over tid, men fordi de tror det vil bli nødvendig med en høyere realrente. Den tiårige realrenten, som sier noe om hva den «reelle prisen på penger» skal være, har på bare et par år steget fra minus én til 2,5 prosent.

Når de lange rentene stiger, legger investorene en høyere diskonteringsrente til grunn, som gir en lavere nåverdi av fremtidig inntjening. Eitzen venter fortsatt på at denne effekten skal spille seg ut for fullt.

– For meg virker det som om både eiendoms- og aksjemarkedet bare nekter å godta det. De ser realrenten på skjermen og tenker at den sikkert kommer ned igjen. Den dagen eiendomsmarkedet priser inn 2,5 prosent realrente, blir det ikke bra.

Næringseiendom er svært sensitivt for økte realrenter, og flere er bekymret for konsekvensene etter mange år med mer eller mindre kontinuerlig oppgang.

– Både aksjer og kreditt kan nok leve fint med høyere renter så lenge inntjeningen er okay, men jeg forstår ikke hvordan eiendomsmarkedet skal oppnå en myk landing. Det kan smitte over til bankene og deretter finansmarkedene.

Historisk har det tatt 30 måneder fra renten heves for første gang til det slår ordentlig på realøkonomien, og rundt 24 måneder før finansmarkedene reagerer, ifølge Eitzen. Det er nå 19 måneder siden Feds første renteheving denne syklusen.

– Da er det ikke så lenge før finansmarkedet skal reagere.

Espedal er kontrær

Investor Harald Espedal, som forvalter milliarder for seg selv og venner, følger også de økte realrentene med en viss grad av bekymring.

Stavanger-investoren Harald Espedal har tro på oljeselskaper: – Selskapene viser god kapitaldisiplin, der de prioriterer utbytter og tilbakekjøp av aksjer, sier han. (Foto: Andersen, Cicilie) Mer...

– Det er det som er kilden til uro akkurat nå. Jeg er usikker på om dette nivået er midlertidig eller om det er en mer permanent situasjon, men bevegelsene har vært veldig sterke. Jeg tror vi vil få en liten reduksjon.

På jakt etter billige aksjer studerer Espedal nå enkeltselskaper som har falt mye på grunn av rentefrykten, men som trolig vil tjene gode penger på sikt.

– Vi har jobbet med en del aksjer det er solgt hardt ned på. Den svenske boligbyggeren JM har falt mye, men selskapet har kanskje den sterkeste posisjonen innen boligbygging, en stor tomtebank og førsteklasses inntjeningshistorikk. Slike selskaper får man bare på billigsalg når alt ser svart ut.

Børsveteranen mener historien viser at en kontrær strategi ofte vil lønne seg.

– I aksjemarkedet er det ofte veldig mye gruppetenkning, der bevegelsene blir overdrevne den ene eller andre veien. I slike situasjoner kan du få ting veldig billig. Vi leter etter aksjer som har falt mye, men som har veldig gode langsiktige vekstutsikter.

Espedal styrer fortsatt unna det meste av grønne aksjer, til tross for at de har falt mye.

– For det første tror jeg det vil bli problematisk for de selskapene som ikke tjener penger og som har et stort finansieringsbehov. En del av selskapene innen fornybar energi også fått betydelig en kostnadsinflasjon, som man ikke har fått tatt ut gjennom økte priser.

Oljeselskaper har Stavanger-investoren fortsatt tro på. I porteføljen har han DNO, Okea og Vår Energi.

– Med dagens inntjening er prisingen attraktiv. I tillegg har markedsmakten havnet tilbake hos Opec og Saudi-Arabia, som gjør at risikoen på nedsiden er kraftig redusert.