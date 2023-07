Artikkelen fortsetter under annonsen

I anledning Olav Thons 100-årsdag ga den profilerte fondsforvalteren Robert Næss en hyllest til Olav Thon gjennom et Twitter-innlegg torsdag. Næss skriver i innlegget at en krone investert i Olav Thon Eiendomsselskap (OLT) i 1993 ville hatt en verdi på 32 kroner i dag.

Hvilket gir en dobbelt så stor avkastning som en tilsvarende investering på Oslo Børs, og en avkastning som er mer enn tigangeren av hva man ville sittet igjen med, hadde man i stedet satset pengene på europeiske eiendomsaksjer i samme periode.

Dette til tross for at selskapet som en finansiell investering har vært kritisert grunnet tynn likviditet, få utbytter og lave sjanser for oppkjøp, skriver Næss.

– Selskapet har gjort en god jobb og vokst ettersom de har reinvestert overskuddskapitalen på en fornuftig måte. Det er imponerende å få til over så mange år, sier Næss.

– Solid grunnsten

Næss opplyser videre at selskapet er i det øvre sjiktet når man sammenligner det med andre selskaper på Oslo Børs. Går vi tilbake til 1996 har selskapet nemlig gitt femte beste avkastning av selskapene som fortsatt er børsnotert.

Årsaken til at Næss ikke gikk enda lenger tilbake i tid skyldes at Bloomberg-terminalen ikke hadde tilgang på mer data. Han forteller imidlertid at tallene bare blir bedre desto lenger horisont man har.

Næss klarer heller ikke å skjule sin entusiasme og innrømmer at han som fondsforvalter har en forkjærlighet for selskapet.

– Siden jeg tok over fondet Nordea Norge Verdi i 2007 har jeg hatt OLT som en del av porteføljen i 2010, sier han. Det er et veldrevet selskap som har vært priset til rabbatt, dersom man ser på underliggende verdier. Det er absolutt en av mine favoritter og er en solid grunnsten i porteføljen, sier Næss.

Gode utsikter

OLT har i likhet med resten av bransjen nytt godt av lave styringsrenter, men må tilpasse seg en virkelighet med høyere renter. Samtidig har selskapet, som har en betydelig andel av kapitalen bundet i kjøpesentre, ikke kunnet gjøre annet enn å se at netthandelen skylder over markedet.

Næss tror allikevel selskapet er godt rustet for videre vekst.

– Selskapet har bundet store deler av rentene sine og blir ikke like hardt rammet som andre eiendomsselskaper av rentehevingene. Selv om vi handler mer digitalt viser det seg at folk fortsatt drar på kjøpesentre og OLT har vært flinke med å tilpasse tilbudet sitt ved å blant annet inkludere flere restauranter.

Sammenlignet med andre eiendomsselskaper slik som Entra og kriserammede svenske SSB, har OLT klart seg overraskende bra. Næss mener svaret befinner seg i selskapets kapitalstruktur.

– Gjeldsgraden er lavere sammenlignet med andre eiendomsselskaper. Selskapet har vært lavt priset og det betyr i praksis at eiendomsavkastningen (leieinntekter delt på eiendomsverdiene) har vært høyere. Det medførte at de har vært mindre utsatt for stigende renter enn andre eiendomsselskap, avslutter Næss.

