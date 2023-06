Artikkelen fortsetter under annonsen

Hotell- og kjøpesentergrunnlegger Olav Thon (98) gir seg som konsernsjef i Olav Thon-gruppen. Hans mangeårige medarbeider Kjetil Nilsen, nå utbyggingsdirektør i konsernet, overtar det øverste ledervervet fra 1. mai.

Utbyggingsdirektør Kjetil Nilsen tar over som konsernsjef i Olav Thon-gruppen. (Foto: Olav Thon-gruppen) Mer...

Thon vil selv være arbeidende styreleder i konsernet.

Starter med en god lunsj

– Jeg ser frem til hyggelige dager med Sissel, sier Thon, og viser til sin kjæreste Sissel Berdal Haga gjennom 30 år, som han giftet seg med i 2019.

– Jeg som gründer kan ikke regne med å holde på i hundre år, men konsernet kan vare evig, sier hotellmilliardæren.

Thon sier han skal jobbe to dager i uken med konsernet.

– Det sier seg jo selv at er man sjef for en såpass stor næringsvirksomhet i 80 år, så er det ikke så rart at man da begynner å si det er fornuftig å bruke noen av dagene man har igjen til andre ting enn å gå på kontoret i ti-tolv timer i døgnet, sier Thon.

– Hva er det første du kommer til å gjøre mandag når du slutter som konsernsjef?

– Da går vi på Bristol, er det ikke det vi har snakket om, sier han og får bekreftende nikk fra kona, Sissel Berdal Haga Thon (81).

– Det blir bare Sissel og meg da, legger han til.

– Hva ser du frem til å gjøre nå?

– Jeg burde selvfølgelig ha sagt at jeg ser frem til å spille golf eller noe sånt – bruke tiden på den slags ting. Men jeg er jo så glad til å arbeide, jeg. Og så synes jeg dette spillet om suksess er et morsomt spill. Så det vil jeg gjerne fortsette med.

Gir opp sykkeldrømmen

Gjennom Olav Thon-gruppen driver Olav Thon en omfattende virksomhet av kjøpesentre, hoteller og annen næringseiendom. Gjennom det børsnoterte Olav Thon Eiendomsselskap, er gruppen Norges største kjøpesenteraktør. I tillegg kommer flere kjøpesentre i Sverige. Thon Hotels omfatter drift av en rekke hoteller i Norge og Belgia, samt flere frittstående serveringssteder.

Konsernet eies av Olav Thon Stiftelsen og har frem til nå vært ledet av grunnleggeren Olav Thon. Det var VG som først meldte at Thon går av om konsernsjef.

Thon forklarer avgjørelsen med at benene ikke er like gode som før.

– Jeg trodde jeg skulle sykle fra Trondheim til Oslo når jeg ble 100 og stige ut på Stortorvet og juble om at jeg hadde klart det. Men jeg har innsett at det ble med drømmen. Bena har sviktet, sier han og legger til at han av den grunn kvier seg å besøke konsernets kjøpesentre i inn- og utland.

Den nye konsernsjefen, Kjetil Nilsen, mener det er en ærefull oppgave å få så stor tillit til å ta vare på livsverket Olav Thon har bygget opp gjennom 70 år.

– Tror du Olav vil blande seg mye inn i jobben din?

– Ja, jeg håper jo det, for han er jo en god rådgiver for meg.

– Dere har en lik lederstil?

– Ja, og jeg tenker det har vært avgjørende, svarer Olav Thon.

– Jeg vil helst ha en etterfølger som passer med det som er praktisert av Sissel og meg. Når Kjetil har fri, forsvinner han ut i skogen eller til et fiskevann, ruller ut en sovepose og sover under åpen himmel.

– Hvilke egenskaper tenker du er viktigst å ha som konsernsjef for Olav Thon-gruppen?

– Jeg tror at det å være glad i mennesker, og kunne forstå at en kjede ikke er sterkere enn det svakeste ledd, betyr at man skal behandle alle med respekt, om det er oppvaskere eller de i ledelsen. Disse enkle egenskapene fant jeg hos Kjetil, sier Thon.

Olav Thon Født: 29. juni 1923 i Ål i Hallingdal. Utdannelse: Handelsskole Yrkesliv: Startet i 1940 med salg av reveskinn samt ekorn- og kaninskinn i Oslo. Endte opp som stor aktør i innen eiendom, hotell og kjøpesentre. Hadde i 2018 en skattbar inntekt på 20 millioner kroner, og en formue på 2,3 milliarder kroner. Han er med det Norges 15. rikeste person.

Giftet seg sommeren 2019 med Sissel Berdal Haga, som han har vært kjæreste med i 30 år. Hans tidligere kone Inger Johanne Thon døde i 2018, 98 år gammel. Hun ble tidlig rammet av Alzheimers sykdom.

Olav Thon, er født i 1923, startet i 1940 med salg av reveskinn, ekorn- og kaninskinn i Oslo. Men det var innen eiendom Thon skulle slå seg opp for fullt. Han startet ned eiendomsutvikling på 1940-tallet og kjøpte i 1950 det som i dag er kjent som Arkaden i sentrum av Oslo.

Etter hvert satset han også på hoteller og kjøpesentre, og er i dag en av Norges aller rikeste personer og mest kjent for sine hoteller under kjeden Thon Hotel.

I tillegg til at Nilsen blir ny konsernsjef, går Annette Hofgaard inn som nytt styremedlem i Olav Thon-gruppen.