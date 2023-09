Artikkelen fortsetter under annonsen

I morgentimene fredag ble det klart at Chevron-ansatte gikk til streik ved to av verdens største LNG-anlegg i Australia, og med det rykket europeisk gasspris til, på det meste over 13 prosent.

Petroleumsfargede Oslo Børs fulgte til en viss grad etter, etter markert oppgang for børslokomotivene Equinor og Aker BP. De to olje- og gasselskapene steg henholdsvis 1,3 og 0,8 prosent, og bidro med det til å løfte hovedindeksen ved Oslo Børs 0,3 prosent.

Parallelt med dette har spotprisen for brent-olje klatret 0,8 prosent til 90,5 dollar.

Streiken, som innebærer stans i arbeidet på Gorgon- og Wheatstone-anleggene, kan vare i opptil 11 timer og varer til og med 14. september. En to ukers total streik kan deretter følge hvis kravene ikke oppfylles har fagforeningen tidligere uttalt, ifølge Reuters. LNG fra Australia shippes i i svært liten grad til Europa, og går først og fremst til det asiatiske markedet, men forrykninger i forsyningskjeden av LNG er nok til å gjøre et LNG-avhengig gassmarked i Europa nervøst.

Likevel er gassprisen i Europa bare en brøkdel av hva de var for et års tid siden, og gasslagrene er ifølge Bloomberg omtrent 93 prosent fulle, i god rute til kulden setter inn om et par måneder.

Nye prognoser

SSB kom ellers fredag morgen med sine ferske prognoser som inneholder nye anslag for norsk økonomi, blant annet om vekst, renter, inflasjon og boligpriser.

Styringsrenten er nå på 4,0 prosent, og sentralbanken har varslet at styringsrenten mest sannsynlig vil settes opp til 4,25 prosent ved rentemøtet om to uker. Det tror SSB-forskerne også blir rentetoppen. I juniutgaven av konjunkturtendensene ventet SSB at styringsrenten ville nå en topp på 3,75 prosent denne høsten.

Hva gjelder boligpriser venter SSB et fall på knappe 0,3 prosent for hele 2023. Så langt i år har boligprisene steget 5,7 prosent.

– Vi ser for oss at nedgangen fortsetter i 2024, før prisveksten blir positiv og tiltagende mot slutten av prognoseperioden, heter det.

Totalt sett har norsk økonomi vist seg motstandsdyktig mot de økte rentene, men nå ser man flere svakhetstegn. I forrige kvartal var bnp-veksten helt flat. I tillegg har arbeidsledigheten gått noe opp fra de svært lave nivåene. Husholdningenes gjeldsvekst avtar også betydelig.

SSB venter at BNP Fastlands-Norge neste år vil få en vekst rundt trend på 1,7 prosent.

Stille før stormen

Der denne uken har vært relativt stille rent nøkkeltall-messig, er det neste uke duket for en rekke tallslipp både hjemme og utenlands. Blant annet kommer norske inflasjonstall for august allerede på mandag, etterfulgt av nasjonalregnskap og Norges Banks tredje regionalt nettverk-rapport på torsdag.

Inflasjonstallene og regionalt nettverk-rapporten er de siste tallslippene som kommer før sentralbankens neste rentebeslutning 21. september.

ECB kommer på sin side med rentebeslutning neste uke, der der er ventet en heving på 0,25 prosentpoeng på bakgrunn av et fortsatt stramt arbeidsmarked og høy inflasjon.

