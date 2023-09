Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag pekte pilene opp på Oslo Børs fra start. Klokken 12.55 stiger hovedindeksen 1,5 prosent, som gjør at indeksen er oppe i 1292 poeng – en ny «all-time high».

Oppgangen i oljeprisen har vært en drahjelp. I løpet av handelsdagen har oljeprisen steget til 93 dollar fatet, det gir en oppgang på 12 prosent de siste tre ukene. Flere av tungvekterne på Børsen nyter også godt av prisøkningen.

Equinor-aksjen stiger 2,6 prosent, og aksjen omsettes for 356 kroner. Aker BP og Vår Energi stiger henholdsvis 2,13 og 1,95 prosent klokken 13.00

Investorene og økonomene har blikket rettet mot den europeiske sentralbanken, som legger frem ny rentebeslutning senere i dag. Både analytikere og markedet er splittet i synet om det blir en renteheving.

Ifølge økonomene i Handelsbanken er det kun et knapt flertall som tror på rentepause fra sentralbanken.

– Vår offisielle prognose er at renten heves. Ifølge lekkasjer vil stabsprognosene vise at inflasjonen ventes å holde seg over tre prosent også til neste år. Som isolert sett trekker i retning av at ECB får noe mer hastverk med å stramme renteskruen ytterligere, heter det i morgenrapporten fra Handelsbanken

Oppdrettsselskap fortsetter å tape penger

Før handelen startet på Oslo Børs kom disse selskapene med oppdateringer:

Det landbaserte oppdrettsselskapet Andfjord Salmon fikk et resultat før skatt på minus 32 millioner kroner i første halvår. I samme periode året før var underskuddet på 21 millioner kroner. Inntektene endte på 9,6 millioner kroner, opp fra tilnærmet ingenting i samme periode i fjor. Aksjen faller 0,9 prosent.

Styret i slamhåndteringsselskapet Cambi har besluttet en strategisk prioritering med vekt på selskapets styrke som leverandør av teknologiløsninger og endrer strategisk retning for Design-Build-Operate (DBO). Samtidig foreslås det et utbytte på 0,60 kroner pr aksje. Aksjen stiger 2,5 prosent.

Schibsted inn i Viaplay

Gårsdagens store nyhet kom fra mediekonsernet Schibsted, som har sikret seg ti prosent eierandel i kriserammede Viaplay. Viaplay har hatt et katastrofeaktig år så langt i 2023, og aksjekursen er ned nesten 80 prosent på Stockholm-børsen hittil i år.

Schibsted opplyste ikke noe om prisen på aksjene i børsmeldingen, men legger man Viaplays markedsverdi på 3,4 milliarder kroner til grunn, har Schibsted betalt rundt 340 millioner kroner for aksjene.

Mens Viaplay-kursen steg markant på nyheten, falt altså Schibsteds-kursen onsdag. Torsdag faller aksjen 1,8 prosent.