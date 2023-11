Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,8 prosent mandag.

Flere av Børsens tungvektere fikk seg et løft på ukens første handelsdag. Equinor steg rundt 1,5 prosent, Aker BP 2,2 prosent og Vår Energi to prosent. Tomra steg mer enn fire prosent og TGS steg mer enn to prosent.

Etter forrige ukes oppgang på børsene både i Europa og USA, endte Oslo Børs uken med en økning på tre prosent. Det var altså en sterk uke på Wall Street, der børsene ble drevet opp av et fall i rentene.

– Hovedgrunnen til at rentene falt videre forrige uke var amerikansk inflasjon. Tirsdagens inflasjonsdata var svakere enn ventet og resulterte i et brått fall i renteforventningene, samt svekkelse av dollaren. Lavere renter var trolig også grunnen til at amerikanske børser steg i uken som var, skriver DNB Markets-økonom Oddmund Berg i en morgenrapport mandag morgen.

Øker kursmål

Flere meglerhus øker kursmålet på produkttankrederiet Hafnia, etter at selskapet la frem kvartalstall fredag, melder TDN Direkt.

– Tredje kvartal var nok et solid kvartal fra Hafnia, med sterke rater og solid kontantstrøm. Vi fortsetter å se stigende konsensusestimater og venter at rundt 25 prosent av dagens markedsverdi vil bli utbetalt til og med 2025», skriver Pareto, ifølge TDN Direkt.

Samtlige av meglerhusene har kjøpsanbefaling på aksjen.

ABG øker kursmålet til 115 kroner per aksje, opp fra 110 kroner

Clarksons har et kursmål på 95 kroner, opp fra 85 kroner

DNB Markets' kursmål er på 88 kroner, en økning fra 86 kroner

Pareto øker kursmålet fra 92 til 94 kroner

Arctic har et kursmål på 98 kroner aksjer, en nedgang fra 99 kroner

Danske Bank holder kursmålet uendret på 105 kroner

Hafnia steg 1,6 prosent på Oslo Børs mandag. Aksjen sluttet til 73,2 kroner.

Oljeprisene stiger

Oljeprisene fortsatte opp mandag etter kraftig oppgang fredag, og handles rundt to dollar per fat høyere enn da Oslo Børs stengte før helgen.

Siden toppene i september har oljeprisen falt mer enn ti prosent.

– Vi venter fortsatt at Saudi-Arabia og Russland vil rulle over sine ytterligere frivillige kutt inn i tidlig 2024. Det som imidlertid er mindre klart er om den bredere Opec+-gruppen vil foreta ytterligere kutt, sier råvarestrateg Warren Patterson i ING Groep til Bloomberg News.

Konsernsjef går av

Søndag kveld ble det kjent at Save Asmervik går av som konsernsjef i Webstep med umiddelbar virkning. Styreleder Kjetil Bakke Eriksen i Webstep er utnevnt som midlertidig konsernsjef og trer ut av styret med umiddelbar virkning.

Kjetil Bakke Eriksen var konsernsjef i Webstep i perioden 2006-2019, og en prosess for å finne en ny permanent konsernsjef settes i gang umiddelbart. Styret i selskapet vil om kort tid kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å velge en ny styreleder etter Eriksen, kommer det frem i en melding sent søndag.