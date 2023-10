Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisen på nordsjøoljen brent, som brukes som referanse for oljehandel verden over, stiger fredag kveld mer enn 5,4 prosent. Det er den kraftigste dagsoppgangen siden starten av april, altså på mer enn et halvt år. Spotprisen handles nå like oppunder 91 dollar fatet.

Prisene var oppe i tilsvarende, og høyere, i månedsskiftet september/oktober, men har i starten av oktober vært nede og smakt på 83 dollar fatet.

Netanyahu: – Bare begynnelsen

Ifølge Bloomberg kommer det siste prisløftet etter Iran skal ha sagt at en ny front i konflikten mellom Israel og Hamas er mulig. Flere tusen mennesker er til sammen drept blant israelere og palestinere etter Hamas gikk til angrep i Israel forrige helg. Israel har svart med motangrep og det israelske militæret har bedt folk forlate områder på Gazastripen før klokken 19.

Ifølge Leger Uten Grenser har Israel gitt en frist på to timer for evakuering av al-Awda-sykehuset nord på Gazastripen. I en kort uttalelse fredag kveld sier Israel statsminister Benjamin Netanyahu at motoffensiven mot Gazastripen bare er begynnelsen.

– Jeg understreker at dette bare er begynnelsen, sa Netanyahu, men utdypet ikke om hva som kan følge eller hvor lenge det vil vare, ifølge NTB.

– Mer geopolitisk usikkerhet

– Råoljeprisene stiger idet et allerede stramt oljemarked nå må håndtere mer geopolitisk usikkerhet. Det virker som tradere er overbevist om at vi vil se mer konfliktrelatert tilbudsutfordringer i nær fremtid, sier Ed Moya, analytiker i Oanda til Bloomberg.

I en oljemarkedskommentar fredag formiddag, da prisene lå under 88 dollar, peker DNB Markets' analytiker Helge André Martinsen på at USA i går innførte de første sanksjonene på skipseiere som frakter russiske olje som prises over pristaket på 60 dollar fatet som er en av sanksjonene G7-landene er blitt enige om.

Martinsen mener strengere håndheving av sanksjoner mot Russland og Iran fra USA potensielt kan stramme til oljemarkedsbalansen.