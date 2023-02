Artikkelen fortsetter under annonsen

Natt til onsdag bekreftet Seacrest Petroleo Bermuda at selskapet har gjennomført en emisjon og hentet inn 2,66 milliarder kroner ved å selge 443,7 millioner nye aksjer til kurs seks kroner. Dette gir selskapet en markedsverdi på 3,93 milliarder kroner.

Fristen gikk ut klokken 16.30 tirsdag ettermiddag i den såkalte bokbyggingsprosessen, der interessenter kunne tegne seg for aksjer. Meglerhusene ABG Sundal Collier og Pareto har jobbet med å hente investorer, i samarbeid med Sparebank 1 Markets og Banco BTG Pactual på Caymanøyene og brasilianske Itau BBA.

– Vi er fornøyd med støtten fra langsiktige kvalitetsinvestorer, sammen med eksisterende investorer som deltar i børsnoteringen av Seacreast Petroleo, som vil bli den tredje største olje- og gassprodusenten på land i Brasil, sier konsernsjef Michael Stewart i en børsmelding.

Handelen i selskapets aksjer ventes å starte på Euronext Expand ved Oslo Børs torsdag 23. februar.

Dispensasjon fra Børsen

Oslo Børs vedtok mandag å ta aksjene i Seacrest Petroleo Bermuda Limited opp til handel. Selskapet fikk dispensasjon fra kravet om minste kursverdi per aksje på ti kroner. Børsen ga dispensasjonen på bakgrunn av en helhetsvurdering, herunder at selskapet har innkalt til en ekstraordinær generalforsamling for å vedta en aksjespleis for potensielt å øke kursverdien på aksjene over ti kroner etter opptak til handel.

Børsen viser til at dispensasjonen er i allmennhetens og investorenes interesse. Men det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs.

Hvis selskapet ikke oppfyller kravene på Oslo Børs, tas selskapet opp til handel på Euronext Expand, forutsatt at opptakskravene på Euronext Expand er oppfylt. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 8. mai 2023.

Brasilianske Seacrest Petroleo er en landbasert olje- og gassprodusent som også har en eksportterminal, som ble kjøpt fra statsoljeselskapet Petrobras.

Pengene fra børsnoteringen skal etter planen betale for kjøpet av oljefeltene Norte Capixaba, som i fjor ble kjøpt for 544 millioner dollar.

Bermuda-nordmann står bak

Norske Erik Tiller er styreleder i Bermuda-baserte Seacrest Group, som han grunnla i 2011, et private equity-selskap som investerer i energibransjen. Han har lang er faring som venturekapitalist, særlig i USA, og mye i oljebransjen. Tiller var med på å etablere det norske oljeselskapet Okea i 2015, selskapet der statsråd Ola Borten Moe var med i ledelsen helt fra starten.

Seacrest har i tillegg til Okea vært med på å grunnlegge en rekke oljeselskaper rundt om i verden, i Brasil, Indonesia, Irland, Storbritannia og Namibia. Forretningsideen er å finne prosjekter og lisenser rundt om i verden, og hente inn kapital fra investorer som pensjonsfond, risikofond og velstående investorer for å utvikle disse prosjektene.