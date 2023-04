Artikkelen fortsetter under annonsen

Søndag kunngjorde Opec+ et overraskende produksjonskutt på 1,16 millioner fat per dag fra og med mai og ut året. Som en konsekvens steg spotprisen på nordsjøolje (brent) over fire dollar per fat mandag.

Tungt lastet med oljeselskaper steg Oslo Børs over halvannen prosent fra start, like godt lød det ikke for de amerikanske nøkkelindeksene. Allerede i førhandelen mandag falt den brede S&P 500 og teknologitunge Nasdaq etter at Opec-nyheten forsterket frykten for vedvarende inflasjonspress.

På den annen side steg Dow Jones i førhandelen. Chevron Corp, et av verdens største oljeselskaper og som utgjør en betydelig del av Dow Jones-indeksen, steg så mye som 3,8 prosent i førhandelen mandag.

Ved hendt handelsdag steg oljegigantene Chevor Corp, ExxonMobil og Conoco Phillips henholdsvis 4,1 prosent, 5,9 prosent og 9,3 prosent.

Slik så det ut for Wall Streets tre nøkkelindekser ved stenging klokken 22.00 norsk tid:

Teknologibørsen Nasdaqs referanseindeks falt 0,2 prosent.

Industripregede Dow Jones steg 0,9 prosent.

Den brede S&P 500 steg 0,3 prosent.

Tesla falt etter kvartalsrapport

Rentesensitive teknologi- og vekstaksjer startet dagen med å bli tynget av at renten på amerikanske statsobligasjoner steg, men de senket seg utover dagen.

Statsobligasjoner på to års løpetid ligger på rundt 3,9 prosent ved børsstenging, mens renten på amerikanske statsobligasjoner med tiårs løpetid ligger på 3,4 prosent.

Teknologi-aksjene Meta, Amazon, Microsoft og Alphabet startet handelsdagen med bredt fall, men både Meta og Alphabet endte dagen med en oppgang på henholdsvis 0,5 prosent og 0,6 prosent.

Tesla-aksjen falt over seks prosent etter at selskapet rapporterte på søndag at de leverte 422.875 biler i første kvartal 2023, som var under Wall Street-forventningene, ifølge CNBC. Analytikere som ble spurt av Factset, hadde ventet at elbilprodusenten skulle rapportere leveranser på rundt 432.000 biler for kvartalet, ifølge TDN Direkt.

Twitter løfter kryptovaluta

Utover kvelden har også prisen på kryptovalutaen Dogecoin gått rett i værs. Oppgangen kommer etter at mikroblogg-tjenesten Twitter endret hjem-knappen til en Dogecoin-hund, som er symbolet på kryptovalutaen.

Dogecoin steg 21 prosent.

Twitter-eier Elon Musk har i lang tid snakket høyt om kryptovalutaen. Ifølge Wall Street Journal skal kryptovalutaen være en av de som svinger mest i verden, og selv med dagens opptur er Dogecoin fortsatt ned 89 prosent fra rekordnoteringen.

