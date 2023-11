Artikkelen fortsetter under annonsen

OpenAI-kaoset fortsetter i full styrke etter at KI-selskapets toppsjef og medgrunnlegger, Sam Altman, hadde fått sparken fordi et flertall av styret ikke lenger hadde tillit til ham. OpenAI står bak språkroboten Chat GPT og regnes som verdensledende innen dette området av kunstig intelligens.

Gjennom helgen jobbet flere av selskapets ledende ansatte og største investorer, blant andre Microsoft og Thrive Capital, for at Altman skulle bli gjeninnsatt. Det nådde de ikke nådd frem med. I stedet er Altman blitt ansatt i Microsoft, der han skal lede teknologikjempens nye KI-team.

Nå tar saken igjen en ny vending.

Mesteparten truer med å gå

Mer enn 500 av OpenAIs 770 ansatte truer med å forlate selskapet og bli med Sam Altman til Microsoft om ikke styret trekker seg og henter tilbake Altman som administrerende direktør. Det skriver Financial Times, som viser til et åpent brev signert av de drøyt 500 ansatte.

Blant dem som har signert er medgrunnlegger og styremedlem Ilya Sutskever, som tidligere mandag sa han angret på å ha deltatt i styrets handlinger.

I brevet skriver de ansatte at Microsoft har forsikret dem om at selskapet har ledige stillinger i det nye datterselskapet til samtlige ansatte i OpenAI om de ønsker å være med. De skriver videre at de vil bytte umiddelbart om ikke alle styremedlemmer trekker seg og styret setter inn to nye uavhengige medlemmer: tidligere Salesforce-sjef Bret Taylor og tidligere OpenAI-styremedlem Will Hurd, samt henter tilbake Altman og Brockman.

Får med støttespiller

Mandag skrev flere medier at Emmet Shear er ansatt som midlertidig sjef i OpenAI. Han er tidligere administrerende direktør for den Amazon-eide videostrømmingsplattformen Twitch.

Altman, som nå skal jobbe for Microsoft, får følge av støttespilleren Greg Brockman, som trakk seg som styreleder etter Altmans avgang, samt en rekke andre OpenAI-ansatte.

Hadde krav

Wall Street Journal skriver at OpenAI-styret ikke ville imøtekomme Altmans krav knyttet til en gjenansettelse, som skal ha blitt fremmet under forhandlinger søndag. Altman og hans leir skal blant annet ha ønsket seg en annen selskapsstruktur og et nytt styre.

Styrets offisielle forklaring har vært at det ikke lenger har tillit til Altman fordi han angivelig ikke har vært ærlig og konsekvent.

WSJ skriver, basert på kilder tilknyttet Altman, at konflikten først og fremst dreier seg om uenigheter rundt sikkerheten knyttet til selskapets teknologi. Det skal ha pågått en maktkamp mellom Altman og medgrunnleggeren Ilya Sutskever, som er styremedlem og sjefforsker.

Nordeafondenes investeringsdirektør Robert Næss har merket seg at en av Chat GPTs nye funksjoner, der man kan lage egne modeller, ikke lenger er tilgjengelig. Dette er noe av det Altman og Sutskever skal ha kranglet om, og Næss mener mye tyder på at Sutskever var bekymret for at verktøyet ville bli misbrukt.

Den nye toppsjefen, Emmett Shear, har tidligere uttrykt sterk bekymring for den eksistensielle trusselen han mener kunstig intelligens utgjør. Bloomberg skriver at dette skal være en av årsakene til at styret valgte ham.

– Han tilhører de som vil ta ned utviklingen av KI. Det lover ikke godt for selskapet, sier Næss til DN.

86 mrd.

Kort tid etter at Altmans avgang ble kjent fredag, gikk medgrunnlegger og styreleder Greg Brockman av i protest. Også to andre høytstående OpenAI-ledere trakk seg.

Ifølge bransjenettstedet Theinformation skal en lang rekke ansatte ha sagt opp etter mandagens nyhet om at Altman tilsynelatende er ute for godt. I helgen skrev flere medier at Altman vurderte å starte sitt eget KI-selskap.

OpenAI ble stiftet for åtte år siden av blant andre Peter Thiel, Elon Musk og Altman selv, og har hatt Altman som konsernsjef siden 2020. Selskapet ble nylig verdsatt til hele 86 milliarder dollar, tilsvarende 930 milliarder kroner etter dagens kurs.

I tillegg til Ilya Sutskever, som skal ha tatt initiativ til møtet der Altman ble sparket, består styret også av Quora-sjef Adam D'Angelo, seriegründer Tasha McCauley og Helen Tiner. Ingen av styremedlemmene har en tilknytning til investorene som eier OpenAI.

I forslag til et nytt styre skal Altman-leiren ha trukket frem navn som Bret Taylor, tidligere sjef for Salesforce; Brian Chesky, sjef for Airbnb; og Laurene Powell Jobs, grunnlegger av Emerson Collective.

