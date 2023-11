Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter to dager med nær euforisk stemning på Børsen – der de store sjømataksjene er blitt løftet fra seks–syv prosent og Salmars aksjekurs sågar er løftet med nesten ti prosent – oppsummerer aksjeanalytiker Knut-Ivar Bakken:

– I dag var det rett og slett kjempebra resultater fra Salmar og i går var det ganske bra fra Mowi. Det viktigste er likevel at frykten investorene gikk med i sommer, da alle var redd for at biologien og etterspørselen var dårligere stelt enn det den har vist seg å være, er redusert.

Bakken og hans kolleger i Sparebank 1 Markets anbefaler like greit kjøp av alle de tradisjonelle oppdretterne, som Mowi, Salmar, Bakkafrost, Lerøy Seafood, Grieg Seafood og Måsøval.

– De av selskapene som nå har rapportert har vist at det er mindre grunn til frykt. Riktignok har det vært fryktelige resultater i Skottland, men det har vært bra i Norge og da spesielt for Salmar, sier Bakken.

Tallslipp ga kursoppgang

Torsdag fikk Oslo Børs igjen drahjelp av selskapene som la frem kvartalstall i morgentimene, da investorene i glede ga aksjene store positive kursutslag på Børsen.

En av torsdagens storfisker i resultatsesongen var nettopp lakseselskapet Salmar, som regelrett knuste analytikernes forventninger. Oppdretteren fikk et operasjonelt driftsresultat på 2,3 milliarder kroner, mot ventet 1,69 milliarder kroner. Markedet sendte Salmar-aksjen opp med 6,5 prosent.

Salmar venter betydelig vekst i slaktevolumet neste år, og når frykten har fordunstet, har analytikerne, investorene og resten av aksjemarkedet begynt å se fremover. Der ser det meget lyst ut for lakseoppdretterne, mener Bakken:

– Prisene skal opp de neste månedene, som vanlig i de sesongmessige variasjonene. Men langt viktigere er det at markedsubalansen ser ut til å bli svært fordelaktig for lakseprodusentene. Etterspørselen ser veldig bra ut.

Med den siste kursoppgangen nærmer Salmar-kursen seg 570 kroner. Det er ikke mange prosentene fra nivåene Salmar-aksjen ble omsatt for rett før grunnrenteskatten overrasket aksjonærene i fjor høst.

– Da nyheten kom, var den et sjokk. Etterpå er skattesatsen justert ned fra 40 til 25 prosent, som i seg selv er en enorm forskjell, og så er det blitt klart at det kun er verdiskapingen i sjøen som skal skattlegges, kommenterer Bakken.

Han minner om at oppdrettsselskapene er langt mer komplekse enn det som alene foregår i merdene.

– Driftsresultatet, som ebitda, i sjøen er bare en del av konsernenes totale overskudd. Lavere ventet effektiv skatt, sammen med bedrede markedsutsikter, har gjort aksjene mer attraktive, sier Bakken.

Blant oppdrettsaksjene fortrekker Sparebank 1-analytikeren likevel Mowi, da prisingen av selskapet ikke reflekterer at Mowi er blant «de beste oppdretterne i de regionene der selskapet opererer».

– Samtidig som etterspørselen ser ut til å øke, vil tilbudsveksten bli begrenset. I Chile og Norge blir det begrenset vekst, i Skottland er det veldig krevende, det blir neppe produksjonsvekst på vestkysten av Canada og mindre enn tidligere ventet vekst på Island. Dessuten er fortsatt offshoreproduksjonen langt unna, det samme med det landbaserte oppdrettet.

Bakken mener enkelt og greit at «markedet ser bare enda strammere ut» enn det har gjort på en god stund:

– I snitt venter vi at driften i år blir rekordsterk, og at den i 2024 blir enda litt bedre. Vi venter også noe lavere kostnader i 2024 da fôrprisene antagelig skal ned på en forventning om høyere kvoter for pelagisk fisk utenfor Peru og ettersom oppdretterne får litt høyere volum å dele de faste kostnadene på.

Kursfest i Autostore

En annen med tallslipp torsdag var Autostore som også bidro til at hovedindeksen vaket rundt et halvt prosents oppgang halvveis ut i børsdagen. Autostore som meldte om en svakt fallende omsetning, men høyere resultater enn ventet. Guidingen for inntekter i år ble nedjustert til 640 millioner dollar på grunn av kortsiktige markedsutsikter som er forblitt utfordrende.

Aksjen steg ti prosent torsdag. Aksjeanalytiker Emilie Krutnes Engen i DNB Markets ventet på forhånd en negativ kursreaksjon på tallene.

– Vi vurderer tredjekvartalsrapporten som blandet. Til tross for sekvensiell bedring i ordreinntaket, venter vi at markedet vil fokusere på det betydelige kuttet i inntektsguidingen for 2023 ettersom det trolig vil skape bekymring for Autostores evne til å vokse i dagens makroøkonomiske forhold, samt risikoen for potensielle kanselleringer av ordre, skriver hun i en kommentar.

Mens noen prosjekter er utsatte fra 2023 til 2024, er ingen prosjekter kansellert, opplyser Autostore.

Kursboost for kameraknøtt

Det lille kameraselskapet Huddly steg så mye som 18 prosent ved børsåpning etter å ha varslet markedet om at det starter en strategisk gjennomgåelse etter å ha mottatt interesse fra en «global industriell aktør». Aksjen falt utover dagen og endte helt flatt.

Det gis ingen ytterligere informasjon om prosessen eller hvem aktøren er, annet enn at Sansa Advisors er blitt hyret som rådgiver, mens Pareto Securities er blitt hentet inn for å utforske finansieringsalternativer.

Nyheten ble servert samtidig som at Huddly la frem tall for tredje kvartal.

Inntektene endte på 58 millioner kroner, opp fra 57 millioner kroner i fjor. Før skatt ble det et tap på 31,7 millioner kroner.

