Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet 0,8 fra start tirsdag morgen, før oppgangen avtok og indeksen ble liggende å vippe rundt samme poengsum som ved mandags sluttnotering. Etter endt handelsdag var referanseindeksens oppgang på marginale 0,07 prosent.

Parallelt lå også spotprisen på råoljen brent omtrent der den startet dagen, før den fikk et lite løft på ettermiddagen. Ett fat brent ble omsatt for drøyt 78 dollar da Børsen stengte.

Tirsdagens store markedsnyhet var regjeringens endelige forslag til grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. Klokken 08.00 ble det kjent at regjeringen foreslår å sette skattesatsen til 35 prosent, fra opprinnelige 40 prosent.

«Inntekter baseres på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023. Fra 2024 tar vi sikte på å opprette et uavhengig prisråd. Et bunnfradrag på 70 millioner kroner innebærer at bare selskaper med betydelige overskudd vil betale grunnrenteskatt», skriver regjeringen i en pressemelding.

Som reaksjon på regjeringens forslag, skriver Salmar i en børsmelding tirsdag morgen:

«Grunnlaget for skatteforslaget forutsetter at laksenæringen genererer for høy avkastning sammenlignet med risikoen, men dette er ikke riktig. Salmar understreker at regjeringens forslag bør settes til side på permanent basis».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Store svingninger

Oppdrettsselskapenes aksjerkurser reagerte negativt fra start på regjeringens grunnrenteskatt, og var deretter preget av store svingninger.

Verdens største oppdrettsselskap, Mowi, falt over to prosent fra start, før aksjen var oppe i pluss. Siden svingte aksjen mellom 0,5 prosent og minus én prosent.

Salmar var på et tidspunkt ned over tre prosent, før fallet avtok og aksjen var i pluss. Det varte imidlertid ikke lenge og Salmar-aksjen avsluttet dagen med et kursfall på over to prosent. Lerøy Seafood steg omtrent 0,5 prosent. Grieg Seafood var ned med 1,3 prosent, før den var opp 0,4 prosent.

En halv time ut i handelen hadde de fire største oppdrettsselskapene falt med til sammen over tre milliarder kroner i markedsverdi. Klokken 10.00 hadde samtlige selskaper hentet inn tapet, før det på ny snudde. Klokken 14.00 hadde de fire største lakseselskapene et samlet verditap på bortimot en halv milliard kroner, der Salmar sto for hele verditapet.

Da Oslo Børs stengte, var børsverdiene endret slik i løpet av dagen:

Lerøy Seafood endte 322 millioner kroner i pluss.

Mowi-aksjonærenes verdier økte med 491 millioner kroner.

Salmar endte 958 millioner kroner i minus.

Grieg Seafood endte 91 millioner kroner i pluss.

Schibsted faller kraftig

Mediekonsernet Schibsted falt over ti prosent tirsdag, etter at konsernet la frem svak førstekvartalsguiding under selskapet kapitalmarkedsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag like før midnatt opplyste droneselskapet Nordic Unmanned om at det har hyret inn meglerhuset Pareto Securities for å vurdere «strategiske alternativer,» inkludert mulige partnerskap. De mulige grepene selskapet skal ta skal støtte neste vekstfase, heter det i meldingen. Aksjekursen steg med drøyt ti prosent.

Hydrogen- og batteriselskapet Hexagon Purus kansellerer reparasjonsemisjon, opplyste selskapet i en melding mandag kveld. Selskapet opplyste tidligere denne måneden om at den ville åpne opp for å øke kapitalinnhentingen med 74 millioner kroner i en reparasjonsemisjon for aksjonærer som ikke fikk anledning til å delta i den første, rettede emisjonen. Aksjen faller omtrent 0,8 prosent.

Rentene fortsetter å stige

I morgentimene mandag steg både to- og tiårsrenten for amerikansk statsgjeld, og lå på henholdsvis 3,86 prosent og 3,39 prosent. Tirsdag morgen har rentene steget ytterligere. En drøy halvtime før handelsstart lå tiårsrenten for amerikansk statsgjeld på 3,53 prosent. Toårsrenten lå på 3,98.

Til tross for nattens oppgang har begge kommet kraftig ned fra tidligere i mars, etter at dramatikken i banksektoren satte en støkk i rentemarkedet. Samtidig tas det stadig nye veddemål på resesjon i markedet som nå venter rentekutt fra Federal Reserve allerede i midten av sommeren. Sentralbanksjef Jerome Powell uttalte tidligere denne måneden at han «ikke tenker på» å kutte renten med det første. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.