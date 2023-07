Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik ser det amerikanske aksjemarkedet ut drøye ti minutter før børsstenging:

Brede S&P 500 stiger 0,8 prosent

Industridominerte Dow Jones Industrial Average stiger 1,1 prosent

Tek-rettede Nasdaq Composite stiger én prosent

Dette betyr blant annet at industridominerte Dow Jones ligger an til syvende handelsdag på rad med oppgang, og til sitt hittil høyeste nivå i 2023.

Særlig peker Microsoft seg ut, med en oppgang på rundt 5,3 prosent, etter å ha kommet med flere nyheter omkring satsningen på kunstig intelligens. Deriblant har selskapet offentligjort prislistene på KI-verktøyet "Copilot", som analytikere hos Barclays mener er i øvre sjikt av hva man kunne forvente.

Det borger isolert sett godt for selskapets inntekter.

Makrotall svakere enn ventet

Dette skjer parallelt med at «tiåringen», amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, faller i kjølvannet av tall for USAs industriproduksjon og detaljhandel begge kom inn under forventningene, skriver Bloomberg.

– Konsumentene blir fremdeles presset av høyere lånekostnader og høye priser, konstaterer Rubeela Farooqi, sjeføkonom hos High Frequency Economics til nyhetsbyrået.

– Likevel sørger et fremdeles sterkt arbeidsmarked, positiv disponibel realinntekt og gradvis fallende prispress for å fortsatt støtte opp om konsumet, la hun til.

Amerikanske bankaksjer stiger

I forkant av amerikansk børsåpning slapp de to bankgigantene Bank of America og Morgan Stanley tall for andre kvartal. Begge slo forventningene til både omsetning og resultat, rett nok marginalt, og aksjene stiger henholdsvis 4,2 og 6,2 prosent.

Bank of America kan skilte til en resultatvekst på 19 prosent til 7,4 milliarder dollar, mens Morgan Stanleys resultat skrumpet med 13 prosent.

De neste dagene kommer også flere større amerikanske selskaper med nye kvartalstall, deriblant Tesla og IBM sent onsdag kveld.

En analyse fra FactSet viser at av selskapene på S&P 500-indeksen som hittil har rapportert kvartalstall, har 84 prosent av dem overgått resultatestimatene fra analytikerhold.