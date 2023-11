Artikkelen fortsetter under annonsen

USAs president Joe Biden har tradisjonen tro allerede benådet to kalkuner og amerikanske familier gjør seg klare til å feire Thanksgiving. Men det skulle handles aksjer en aller siste gang før investorene kan meske seg i fugl, stuffing og tykk saus.

Før høytiden sendte de alle de tre nøkkelindeksene i USA oppover:

Dow Jones steg 0,53 prosent.

Nasdaq Composite steg 0,46 prosent.

S&P 500 steg 0,41 prosent.

Lange renter falt først gjennom deler av onsdagen før de spratt tilbake og vel så det utover ettermiddagen. Onsdag kveld står tiårsrenten på amerikanske statsobligasjoner i 4,41 prosent.

Torsdag holder New York-børsen stengt i anledning Thanksgiving.

Comeback

Bare dager etter han fikk sparken, er Sam Altman tilbake som toppsjef for OpenAI. Samtidig kommer tidligere finansminister Larry Summers inn som nytt styremedlem. Før det hadde Altman fått jobb i Microsoft der han skulle lede gigantens KI-satsing. Microsoft-aksjen steg til ny toppnotering påfølgende børsdag (mandag). Aksjen falt et drøyt prosent tirsdag og steg 1,3 prosent onsdag.

Databrikkeprodusenten Nvidia innfridde de skyhøye forventningene da selskapet tirsdag la frem tall for tredje kvartal som viste over en tredobling i inntektene. Aksjen falt likevel 2,5 prosent onsdag.

PC-produsenten HP steg 2,9 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall etter stengetid tirsdag. Inntektene på 13,82 milliarder dollar var mer eller mindre som ventet, og selskapet har opprettholdt utsiktene for året.

Tror det fortsetter

Det er en kjensgjerning at mye av børsoppgangen i USA kommer av at de virkelig store tek-gigantene som Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet og Nvidia har steget masse, mens aksjer for øvrig ikke har gjort det like bra. Onsdag kveld gjør CNBC et poeng av at mer enn halvparten av aksjene som handles på New York-børsen steg i dag. På teknologitunge Nasdaq steg mer enn 60 prosent av aksjene.

Så langt i år har den brede S&P 500-indeksen steget mer enn 18 prosent.

Investeringsstrateg Charlie Ripley i Allianz heller mot at oppturen kan fortsette litt til.

– En myk landing fra Fed blir mer og mer sannsynlig ettersom inflasjonen fortsetter å falle. Med det bakteppet, når vi nå går inn i 2024, tror jeg aksjer vil fortsette å gjøre det ganske bra, sier han til CNBC.

Oljeprisfall

Oljeprisen falt mer enn fire prosent onsdag ettermiddag, men hentet seg en del inn gjennom kvelden. Tidligere på dagen ble det kjent at møtet i oljealliansen Opec+ er blitt utsatt til neste uke. Det var tidligere spekulasjoner om at møtet ville bli utsatt som følge av Saudi Arabias misnøye med andre medlemmers produksjonsnivå, ifølge Bloomberg, skriver TDN Direkt.

Saudi-Arabia og Russland har tidligere gitt uttrykk for at de vil holde produksjonskuttene ut året. Det har vært med å støtte opp om oljeprisen ettersom tilbudet av olje da blir lavere.

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 209.000 personer i forrige uke, viser statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet torsdag, skriver TDN Direkt.

På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 225.000 personer, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

Ordreinngangen for varige goder i USA falt med 5,4 prosent i oktober på månedsbasis, viser tall fra amerikanske statistikkmyndigheter.

