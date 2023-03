Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt med over 0,6 prosent fra start på ukens nest siste handelsdag, men stemningen steg litt utover dagen og det endte med en nedgang på 0,15 prosent.

Ellers i Europa var det også små endringer etter at den amerikanske sentralbanken som ventet hevet rentene med 0,25 prosentpoeng onsdag kveld.

XXL med historisk bunnotering

XXL-aksjen falt kraftige 14,93 prosent torsdag til 2,45 kroner, det laveste noensinne. Kollapsen kommer etter at meglerhusene Sparebank 1 Markets og Arctic Securities nedjusterte kursmålet på XXL til henholdsvis én krone per aksje og 2,5 kroner per aksje, fra opprinnelige to kroner og tre kroner per aksje.

«Markedet vil forbli utfordrende, og XXL står foran en operasjonell og strategisk endring som vil ta tid, og som vi ikke har sett særlig med resultater fra ennå. Selskapet har satt i gang et aggressivt brannsalg for å generere kontanter for å møte kortsiktige likviditetsbetingelser. Våre beregninger viser imidlertid at dette ikke er en langsiktig løsning og at likviditeten ikke er tilstrekkelig, og spørsmålet er om når selskapet trenger mer kapital», skriver Sparebank 1 Markets, som beregner at XXL går tom for kontanter i 2024, skriver TDN Direkt.

«Verst mulig tidspunkt»

Konklusjonen er at XXL er i en likviditetskrise på verst mulig tidspunkt, uten en attraktiv historie å selge inn, som normalt betyr press på aksjekursen, fortsetter Sparebank 1 Markets.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arctic venter på sin side at XXL vil få et negativt driftsresultat i 2023, men at ebidta-marginen vil bedre seg fra 2022-nivåene.

XXL-aksjen har så langt i år falt med over 30 prosent. På det siste året er aksjen ned over 76 prosent. I begynnelsen av februar la selskapet frem kvartalsrapport for fjerde kvartal. Den konstaterte at sportsutstyrskjeden hadde et underskudd på nær en halv milliard kroner i fjorårets siste kvartal.

Sterkere oljepris gjennom de siste dagene er positivt for Oslo Børs. Torsdag ettermiddag ble nordsjøolje omsatt for over 77 dollar, etter å ha steget over fem dollar siden utgangen av forrige uke.

Renterush

Tuidlig torsdag formiddag kom Norges Bank med sin rentebeslutning, og her ble det kjent at sentralbanken hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 3,0 prosent.



Det var ikke bare sentralbanken i Norge som satte opp rentene torsdag. Det samme gjorde sentralbankene i Sveits og Storbritannia, som begge satte opp rentene med 0,25 prosentpoeng. Torsdag kom det også inn overraskende høye inflasjonstall i Storbritannia, 10,4 prosent i februar. Dette var Bank of Englands ellevte renteheving på rad.

Massive lønnspakker for topplederne

Ellers kom det torsdag flere årsrapporter fra tungvektere, der spenningen var knyttet til hva topplederne tjente i 2022.

Fasit for matgiganten Orkla var at konsernsjef Nils K. Selte hadde en samlet lønnspakke på åtte millioner kroner i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Equinor-sjef Anders Opedal fikk en total godtgjørelse på 19,6 millioner kroner i fjor.

Markant fall på Wall Street

Den amerikanske sentralbanken, Fed, satte opp styringsrenten med ventede 0,25 prosent onsdag kveld. Dermed opprettholder Fed prognosene om én renteheving til i år.

Under pressekonferansen uttalte Fed-sjefen Jerome Powell at kampen mot inflasjonen fortsatt står i høysetet.

– Prosessen med å få inflasjonen tilbake ned på to prosent er fortsatt lang, og veien vil bli humpete, sa Powell.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.