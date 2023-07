Artikkelen fortsetter under annonsen

Orkla fikk et resultat før skatt på 1,8 milliarder kroner av inntekter på 17,1 milliarder kroner i andre kvartal, fremgår det av dagligvaregigantens andrekvartalsrapport fredag.

På forhånd var det ventet inntekter på 16,4 milliarder kroner og et resultat før skatt på 1,7 milliarder kroner, ifølge Bloomberg-estimater.

På topplinjen økte inntektene med nesten tre milliarder, mens resultatet er nesten akkurat likt målt mot andre kvartal i fjor. Bakgrunnen er om lag 2,5 milliarder kroner i økte kostnader i kvartalet.

Konsernsjef Nils K. Selte sier i en børsmelding at han er fornøyd med kvartalet og trekker frem utviklingen særlig i Jotun, men også i de øvrige porteføljeselskapene.

– Kostnadene for Orklas innsatsfaktorer er vesentlig høyere enn i samme periode i 2022, og vi har gjennomført prisøkninger for å kompensere for dette. Økt inflasjon og stigende rente har i de fleste av våre markeder redusert forbrukernes kjøpekraft, noe som igjen har lagt press på våre salgsvolumer, sier Orklas konsernsjef Nils K. Selte.

Ny struktur

Dagens rapport er den første etter at Orklas omfattende endringer i konsernstrukturen ble implementert den 1. mars.

Den nye toppledelsen består av ytterligere fem konserndirektører, i tillegg til konsernsjef Selte. Disse skal danne et investeringsteam, bestående av Maria Syse-Nybraaten, Audun Stensvold, Øyvind Torpp, Atle Vidar Nagel Johansen og Hege Holter Brekke.

I sin kommentar i kvartalsrapporten skriver Selte at fortsatt negative konjunkturtendenser setter press på kjøpekraft og etterspørsel, og at det er negativ volumutvikling i deler av porteføljen.

– Ved å gi våre selskaper og ledere økt ansvar og beslutningsmyndighet, vil vi sørge for full utnyttelse av potensialet som ligger i hvert av våre selskaper, skriver konsernsjefen.

Orkla Foods Europe og Orkla Foods Ingredients er de desidert største bidragsyterne blant Orklas porteføljeselskaper. De to sto begge for rundt fem milliarder hver av konsernets totale driftsinntekter i kvartalet.

Tallene for andre kvartal kommer etter at Orkla tjente 1,7 milliarder kroner før skatt gjennom årets tre første måneder, godt over forventningene. Konsernsjef Selte uttalte da at det var tegn til at inflasjonen begynte å avta i deler av verdikjedene, selv om det var usikkerhet knyttet til volumet.

Usikkerhet

Orkla har tidligere kommunisert planer for å kutte kostnader med rundt én milliard kroner på tvers av porteføljeselskapene i år. Denne planen blir gjentatt i andrekvartalsrapporten.

«Forventningene til disse programmene består, og iverksatte kostnadsprogrammer går etter planen. Effekten er en kombinasjon av kostnadsunngåelser og kostnadsbesparelser, og innebærer blant annet reorganisering i Tsjekkia og organisasjonsprosjekter i Norge og Sverige», heter det.

Fremover ser Orkla usikkerhet til volumutviklingen også videre. Det vises til at fortsatt høy inflasjon, lavere kjøpekraft og etterspørsel har hatt en negativ påvirkning så langt i år.

«Disse forholdene forventes å fortsette ved negative konjunkturtendenser», skriver Orkla.

Det er Stein Erik Hagens Canica som er største eier i Orkla, med knappe 20 prosent av aksjene. Orkla er verdsatt til 77 milliarder på Oslo Børs og har steget 13 prosent så langt i år.

