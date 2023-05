Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagligvaregiganten Orkla la tirsdag morgen frem et resultat før skatt på 1,7 milliarder kroner for første kvartal. På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 1,5 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Infront, skriver TDN Direkt.

I første kvartal i fjor var resultat før skatt 1,5 milliarder kroner.

Driftsinntektene endte på 16,2 milliarder kroner i kvartalet. På forhånd var det ventet driftsinntekter på 14,9 milliarder kroner. Det justerte driftsresultatet var 1,6 milliarder kroner i kvartalet, mot ventet 1,4 milliarder kroner.

Orklas merkevarevirksomhet økte driftsinntektene med 23 prosent til 15,8 milliarder kroner i første kvartal. Den organiske omsetningsveksten var på 13 prosent. Veksten var drevet av prisøkninger for å kompensere for kostnadsøkninger i verdikjeden, skriver selskapet.

Orkla-aksjen stiger rundt seks prosent utover formiddagen.

Tegn til at inflasjonen avtar

Toppsjef Nils K. Selte er fornøyd.

– Orkla kan vise til høy organisk vekst og resultatfremgang. Særlig har utviklingen vært sterk i Jotun og Orkla Food Ingredients. Økt inflasjon og stigende rente har i de fleste av våre markeder redusert forbrukernes kjøpekraft, noe som igjen har lagt press på våre salgsvolumer. Selv om det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig konjunkturutvikling, har vi sterke merkevarer og robuste verdikjeder. Jeg ser derfor fremover med forsiktig optimisme. Orkla skal fortsatt øke investeringene innen merkevarebygging, samtidig som vi kontinuerlig leter etter kostnadsforbedringer, sier han i en melding.

Han ser tegn til at inflasjonen begynner å avta i deler av verdikjedene. Ifølge Selte er volumoppnåelsen i kvartalet svakt negativt sammenlignet med fjoråret, men det er til dels store variasjoner mellom markedene.

– Min største usikkerhet per i dag er knyttet til volumutviklingen fremover som følge av konjunktur- og kjøpekraftsutvikling i våre markeder, men vi har sterke merkevarer og robuste verdikjeder som gjør at jeg ser fremover med forsiktig optimisme, sier han.

I kvartalsmeldingen fremkommer det at Nille-sjef Kjersti Hobøl trer inn som styremedlem i virksomhetsområdet «Orkla Foods Europe». Det samme gjør franskmannen Xavier Belison, styreleder i Groupe Panzani.

Spår kursoppgang

– Vi synes det var veldig sterke tall, sier analytiker Carl Frederick Bjerke i Arctic Securities.

Han peker spesielt på driftsresultatet for merkevarevirksomheten som var betydelig bedre enn ventet.

– Det er gledelig å se fordi det er der skoen har trykket de siste kvartalene, sier han.

Bjerke trekker også frem Orklas vannkraftvirksomhet «Hydro Power» som fra i år er omfattet det nye høyprisbidraget der staten skal ha ytterligere 23 prosent av inntekter på priser over 70 øre per kwh. Bjerke påpeker at resultatene i «Hydro Power» var 100 millioner kroner under analytikernes forventninger, og at skatten kan være en forklaring på det.

– Hvis du har det i bakhodet skjønner du hvor sterkt totalresultatet var, sier analytikeren.

Han viser også til Orkla-deleide malingsprodusenten som han mener leverte «fantastisk bra».

Fremover kommer analytikeren til å følge med på merkevarevirksomheten.

– Det er den markedet i hovedsak er villig til å sette multippel på. Den viste svak utvikling i 2021 og 2022, og det er det vi tror kommer til å snu i år, og som gjør at vi er såpass optimistiske på aksjen, sier han.

– Hva slags kursmål har dere?

– Vi har kursmål på 100.

Etter tirsdagens kursoppgang ligger aksjekursen rundt 80 kroner. Bjerkes kursmål impliserer dermed at det ligger 25 prosent oppside i Orkla-aksjen.

– Vi tror Orkla nå er åpen for å se på alle muligheter, både å kjøpe ting og også å selge ting for den rette prisen, sier analytikeren.

Valutaeffekt

Også Orkla merker kronesvekkelsen. Svakere norsk krone påvirker innkjøpskostnadene negativt ved import av råvarer, emballasje og ferdigvarer. Den svake norsk kronen har også negativ påvirkning på netto rentebærende gjeld som hovedsakelig er i euro, danske kroner og svenske kroner.

Valutaomregningseffekter som følge av svekket norsk krone økte den netto rentebærende gjelden med rundt 1,4 milliarder kroner, opplyses det.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter steg til 749 millioner kroner i første kvartal i år, fra 586 millioner kroner i første kvartal i fjor.

