Dagligvaregiganten Orkla tjente to milliarder kroner før skatt av en omsetning på 16,8 milliarder kroner, ifølge ferske kvartalstall torsdag.

I samme periode i fjor fikk Orkla et resultat før skatt på 2,2 milliarder kroner av en omsetning på 14,8 milliarder kroner. Til tross for nedgang i resultatene overordnet, er toppsjef Nils K. Selte fornøyd.

– Jeg er fornøyd med å rapportere om resultatvekst for de fleste av porteføljeselskapene. Det gleder meg å se at den sterke veksten i Jotun fortsetter og at Orkla India leverer solid vekst på toppen av et godt resultat i fjor. Oppstarten av ny kjeksfabrikk i Latvia har vært mer krevende og kompleks enn forutsatt og påvirket vårt resultat negativt, sier han i kvartalsmeldingen.

Orkla asa, resultat per 3. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 50058 42314 18,3% Driftsresultat (ebit) 4968 5195 -4,4% Resultat før skatt 5626 5643 -0,3%

Inflasjon og kjøpekraft

Dagligvaregiganten eier blant annet merker som Toro, Stabburet, Zalo, Idun og Nidar.

På forhånd var det ventet at Orkla ville rapportere et resultat før skatt på to milliarder kroner av en omsetning på 16,5 milliarder kroner, ifølge TDN Direkt.

Hovedårsaken til nedgangen i resultatene er vesentlig lavere kraftpriser. Det justerte driftsresultatet fra virksomhetsområdet Hydro Power falt kraftig fra 773 millioner kroner til 153 millioner kroner.

Ser man på de justerte tallene som Orkla legger frem økte driftsresultatet i de konsoliderte porteføljeselskapene med 16 prosent til 1,8 milliarder kroner.

Fortsatt høy inflasjon, lavere kjøpekraft og redusert etterspørsel har hatt negativ effekt på salgsvolumene i flere av porteføljeselskapene, men ifølge Selte bidrar store kostnadsbesparende tiltak til redusert kostnadsvekst.

Hittil i år har Orkla-aksjen steget nesten 17 prosent.

Varsler milliardavtale

Like før tallslippet varslet Orkla at det har inngått en partnerskapsavtale med oppkjøpsselskapet Rhône. Den avtalen innebærer at fond fra Rhône overtar 40 prosent av eierskapet i Orkla Food Ingredients. Transaksjonen verdsetter Orkla Food Ingredients til 15,5 milliarder kroner på 100 prosent gjeld- og kontantfri basis.

Rhône har erfaring fra forbrukermarkedet, i tillegg til mat og drikkevareindustrien gjennom tidligere og nåværende investeringer. Ambisjonen er å skape aksjonærverdier gjennom volumvekst, marginforbedringer, kapitaleffektivitet og strukturell vekst, ifølge Orkla.