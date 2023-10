Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag morgen, like før Orkla slipper resultatene for tredje kvartal, varslet matvaregiganten at det har inngått en partnerskapsavtale med oppkjøpsselskapet Rhône.

Avtalen innebærer at fond fra Rhône overtar 40 prosent av eierskapet i Orkla Food Ingredients (OFI). Transaksjonen verdsetter OFI til 15,5 mrd. kroner på 100 prosent gjeld- og kontantfri basis.

Lenge planlagt

Orkla Food Ingredients er et av Orklas 12 porteføljeselskaper og leverer ingredienser til innen bakeri, konditori, iskrem og plantebaserte meierialternativer.

Dagens transaksjonsnyhet kommer over et år etter at Orkla-sjef Nils K. Selte først var ute å si at de var på søken etter en langsiktig partner. Nå har Selte, styreleder og storeier Stein Erik Hagen, og resten av Orkla funnet frem.

Rhône, med kontorer på begge sider av Atlanteren, har gjennom andre investeringer erfaring fra forbrukermarkedet, i tillegg til mat og drikkevareindustrien. Ambisjonen er å skape aksjonærverdier gjennom volumvekst, marginforbedringer, kapitaleffektivitet og strukturell vekst, ifølge Orkla.

Orkla Food Ingredients vil fortsatt konsolideres i Orklas regnskap. Pengene fra transaksjonen vil brukes til å redusere netto gjeld og fremtidige investeringer, herunder i OFI.

Orkla-sjef Nils K. Selte (tv), her med finansdirektør Harald Ullevoldsæter fra torsdagens kvartalspresentasjon. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Får opsjon

Transaksjonen ventes å være fullført innen utgangen av første kvartal 2024, men før den tid vil OFI erstatte eksisterende finansiering fra Orkla med en allerede kommittert bankfasilitet på 6,4 milliarder kroner.

OFIs balanse vil inneholde en subordinert gjeld til Orkla på rundt 89 millioner euro.

Når andre justeringsposter er inkludert er egenkapitalverdien til Orkla Food Ingredients på prosent basis rundt 6,5 milliarder kroner.

Rhône vil ha en opsjon, som kan utøves til og med utgangen av mars 2027, til å kjøpe ytterligere ni prosent av OFIs egenkapital til samme pris per aksje som transaksjonen annonsert i dag.