Det danske vindkraftselskapet Ørsted varslet sent tirsdag kveld at det kan måtte bokføre store nedskrivninger på en rekke prosjekter til havs og på land i USA. Totalt kan det være snakk om nedskrivninger på 16 milliarder danske kroner (omtrent 25 milliarder norske kroner).

Det førte til et brutalt fall for aksjen på børsen i København. Da handelen stengte, hadde den danske vindgiganten rast hele 25 prosent. I norske kroner tilsvarer det et verdifall på hele 90 milliarder kroner.

På en telefonkonferanse beskriver toppsjef Mads Nipper situasjonen i USA som alvorlig.

Forsinkelser og renter

– Vi har disse veldig utviklede prosjektene som vi virkelig ønsker å ta en endelig investeringsbeslutning på, og det fortsetter vi å jobbe mot, men det er avgjørende for oss at vi sikrer at prosjektene våre skaper verdi, sier Nipper på telefonkonferansen for pressen, ifølge danske Børsen.

De potensielle nedskrivningene er fordelt slik:

Fem milliarder grunnet leverandørforsinkelser.

Seks milliarder dersom forhandlinger om skattelettelser for to prosjekter – som ikke går som «tidligere ventet» – ikke lykkes.

Fem milliarder dersom amerikanske renter holder seg på samme nivå som nå ved slutten av tredje kvartal.

Nedskrivningene er knyttet til havvindprosjektene Ocean Wind 1, Sunrise Wind, Revolution Wind, South Fork Wind, Block Island, samt flere prosjekter på land. De blir bokført i rapporten for tredje kvartal.

– En utfordrende situasjon

Stigende priser på alt fra komponenter til installasjonsskip, flaskehalser og høyere renter har lenge preget Ørsted, skriver den danske avisen. Også norske Equinor har merket mange av de samme utfordringene for sine prosjekter utenfor New York. Equinor-sjef Anders Opedal har kalt det havvindindustriens første lille krise.

Ifølge Børsen er det særlig Ørsteds tre prosjekter Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind som merker presset. Mens kostnadene har steget, ble avregningsprisen for strømmen som skal produseres låst i kontrakter for flere år siden.

– Disse prosjektene ble tildelt for mange år siden, og siden da har betingelsene endret seg markant negativt, og mange av dem er vi ikke herre over, sier Nipper.

Først og fremst er prosjektene rammet av forsinkelser hos leverandørene, blant annet knyttet til fundamentene til vindturbinene. Ørsted-sjefen vil ikke kommentere aksjekursutviklingen.

– Men selvfølgelig er det en utfordrende situasjon. Det er alt jeg kan si, sier han på telefonkonferansen, ifølge Børsen.

Etter kursraset onsdag har Ørsted en markedsverdi på 177 milliarder danske kroner. Ørsted er det selskapet i verden som har bygget ut flest vindparker til sjøs. Ambisjonen er å ha 50 GW installert fornybar kapasitet innen 2030.