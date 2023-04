Artikkelen fortsetter under annonsen

Påskeferien nærmer seg med stormskritt for Oslo Børs. Allerede klokken 13.00 endte ukens siste handelsdag, Børsen åpner ikke igjen før tirsdag 11. april.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt fra start onsdag, etter et svakt fall tirsdag. Aksjen endte med et fall på 0,5 prosent.

Blant tungvekterne som dro ned hovedindeksen finner vi Equinor og Aker BP som endte ned henholdsvis 0,36 prosent og 1,15 prosent. Oppdrettsgigantene Mowi og Salmar falt 0,5 prosent og 2,08 prosent onsdag.

Oljeprisen lå på rundt 84,5 dollar fatet, ned omtrent 0,7 prosent fra sluttpris tirsdag, da Børsen stengte. Så langt denne uken har oljeprisen steget oppe åtte prosent, og er omtrent én prosent unna de samme prisnivåer som før bankkollapsene i USA og Europa i mars.

De asiatiske børsene falt i snitt onsdag morgen. Nikkei 225 endte ned 1,68 prosent, Hang Seng ned 0,66, mens Shanghai CSI endte svakt opp 0,3 prosent. Det var altså lite drahjelp å hente fra denne regionen onsdag. Også Wall Street endte med bredt fall tirsdag kveld norsk tid.

Rekordmåned for sjømatsektoren

Mars var en rekordmåned for norsk fiskeeksport. Eksporten økte med 22 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, til 41,4 milliarder kroner.

Likevel falt de fire største oppdrettsselskapene på Børsen onsdag. Lerøy Seafood var blant aksjene som falt kraftigst etter å ha fremlagt slakteoppdatering for første kvartal på 28.600 tonn, under siste Infront-konsensus på 32.900 tonn.

Pareto Securities peker på at mesteparten av avviket skyldes lavere volumer fra Lerøy Aurora, mens Sjøtroll og Midt kom inn marginalt under meglerhusets forventning, skriver TDN Direkt.

«Alt annet likt vil det lavere volumet i kvartalet redusere vårt driftsresultatestimat i første kvartal med 15 prosent, og med 3–4 prosent for 2023 som helhet. Imidlertid vil sterkere spotpriser enn ventet utligne noe av dette. Vi venter dermed begrensede estimatendringer», heter det fra meglerhuset.

Slik endte det for de største oppdrettsaksjene onsdag:

Mowi falt 0,9 prosent.

Salmar falt to prosent.

Lerøy Seafood falt to prosent.

Grieg Seafood falt 0,4 prosent.

Venter sterk etterspørsel

Riggselskapet Seadrill endte med et fall på over tre prosent onsdag etter at det la frem fjerdekvartalsrapport på morgenkvisten samme dag.

Ifølge rapporten fikk selskapet en omsetning på 228 millioner dollar og var ti prosent lavere enn konsensus på 253 millioner dollar, ifølge ABG Sundal Collier, skriver TDN Direkt.

«Lavere enn ventet omsetning er sannsynligvis forklart av tidspunktet for påbegynnelse av kontrakt for boreskipene i Brasil i fjerde kvartal, men dette burde være godt kjent», skriver meglerhuset.

Videre skriver Seadrill at det venter at etterspørselen i riggmarkedet vil i 2023 og 2024 overgå tilbudet, og med svært lite ledig kapasitet på sidelinjen klar til arbeid på kort sikt. Det forventes videre fortsatte forbedringer i kontraktsverdier.