Hovedindeksen ved Oslo Børs falt 0,5 prosent ved børsåpning fredag morgen, fire timer ut i handelen snudde det til en oppgang på 0,14 prosent.

Da Børsen stengte fredag ettermiddag var hovedindeksen opp 0,43 prosent. Parallelt var oljeprisen opp 0,5 prosent på 86,7 dollar fatet.

Siden mandag denne uken har hovedindeksen steget 2,3 prosent, det er mye takket være onsdagens kraftige oppgang på 2,43 prosent etter at gassprisen gjorde et byks på intet mindre enn førti prosent.

Det kom i kjølvannet av at gassarbeidere ved Chevron Group og Woodside Energy i Australia stemte for å gå til streik. Australsk lng (liquified natural gass) har siden krigen i Ukraina og stupet i russiske gassleveranser til Europa, spilt en stadig viktigere rolle i det europeiske gassmarkedet.

Nyheten om en mulig streik fikk dermed kraftige ringvirkninger i det europeiske gassmarkedet onsdag, og tungvekteren Equinor steg da syv prosent på meldingen. Fredag ende aksjen med en oppgang på 1,5 prosent.

Ellers falt teknologiselskapet Autostore med seks prosent.

Inflasjonen går i riktig retning

Torsdag ettermiddag norsk tid var det duket for fremleggelse av inflasjonstall for juli måned i både Norge og USA. Over Atlanteren kunne Fed gledelig vise til en prisvekst på 3,2 prosent på årsbasis. Inflasjonen konvergerer nå mot målet om to prosent og markedet begynner å prise inn en myk landing for verdens største økonomi.

Det er priset inn en ytterligere renteheving i USA, men sjeføkonom Kyrre Knudsen tror ikke det blir nødvendig og ser rentekutt i horisonten.

– USA blir typisk liggende på rentetoppen i tre til fire måneder. Jeg tror derfor amerikanerne rett og slett kan vente seg den første rentenedgangen til julegave i desember.

For Norge begynner man og å se lys i enden av tunnelen. Konsumprisene steg med 5,4 prosent på årsbasis, lavere enn 5,9 prosent som var ventet på forhånd.

I forkant av tallene hadde markedet priset inn en rentetopp på 4,5 prosent og en mulig dobbel renteheving neste uke. Mot sentralbankens varslede topp på 4,25 prosent og et løft neste uke på 0,25 prosent. Sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken mener at sentralbanken vil holde seg til planen.

– Den sannsynligheten rentemarkedet priset inn for en dobbeltheving på neste møte, kan vi se bort fra, sier Hov.

