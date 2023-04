Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,3 prosent fredag, etter at den falt 0,5 prosent torsdag.

Samlet sett denne uken falt hovedindeksen om lag 1,4 prosent

Faren for storstreik ble torsdag ettermiddag avblåst, uten at investorene synes å bry seg nevneverdig. Da er de mer opptatt av selskapenes resultater for første kvartal som har begynt å tikke inn denne uken. Så langt har ikke resultatene ført til store bevegelser for hovedindeksen, hverken i positiv eller negativ forstand, og neste uke fortsetter resultatsesongen for fullt.

Nordic Semiconductor fortsatte fallet fra torsdag. Ved endt børssdag var aksjen ned 4,8 prosent. Gram Car Carriers steg 3,3 prosent etter å ha lagt frem sterke resultater før Børsen åpnet fredag.

PMI-tall fra de store

Fredag kom det nye PMI-tall fra flere av de største økonomiene. PMI måler innkjøpssjefenes stemning og pleier å gi en god pekepinn for retningen i økonomien. Fredag kom PMI både for industrien og tjenestesektoren i USA, eurosonen og Storbritannia.

Samtidig synes det som at faren for en bankkrise kan være avblåst, i hvert fall med det første. Referatet fra ECBs rentemøte i mars viste at sentralbanken ikke virker bekymret for bankene. Alle medlemmene var enige om at banksystemet er motstandsdyktig og har en sterk kapital- og likviditetsposisjon.

Oljeprisen har falt gjennom hele uken fra høyt på 80-tallet til så vidt over 80 dollar fatet for nordsjøolje fredag morgen. Råvarer generelt har falt gjennom uken, av frykt for en global resesjon.

De ledende asiatiske børsene falt også natt til fredag.

Ellers er det verdt å merke seg at Tesla-aksjen falt kraftig hele ti prosent på Wall Street torsdag kveld, og bidro til sur stemning på alle de amerikanske børsene.