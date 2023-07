Artikkelen fortsetter under annonsen

På ukens siste handelsdag faller Oslo Børs 0,39 prosent etter en nedgang på 0,22 prosent dagen før.

Nordsjøoljen brent har steget 4,62 prosent til 81,35 dollar i løpet av uken, mens kronen har styrket seg med seks prosent mot dollaren.

Resultatrushet fortsetter på Oslo Børs og det var en rekke toneangivende selskaper som fredag morgen la frem sine tall.

Skuffende fra XXL

Uårene vil ingen ende ta for den kriserammede sportskjeden XXL som presenterte et resultat før skatt på 310 millioner kroner. Langt dårligere enn analytikernes estimater på 220 millioner. Selskapet fikk en omsetning på 1,9 milliarder kroner, også under analytikernes forventinger på to milliarder.

Selskapet straffes fra start og aksjen faller 6,78 prosent.

Selskapet opplyser videre at det vil hente 500 millioner i en fortrinnsrettet emisjon der diverse investorer har forpliktet seg til å tegne aksjer. Største eier Altor, Arctic Asset Management, Funkybiz (holdingselskapet til tidligere styreleder Hugo Maurstad) og Stormberg Group er blant selskapene som deltar i emisjonen.

– Dessverre er markedet fortsatt utfordrende og preget av tøff konkurranse, som vi også kommuniserte i juni. Vi tror det vil fortsette å være utfordrende i de neste kvartalene. Imidlertid er sport- og friluftsmarkedet fortsatt støttet av sterke megatrender, som vi vil utnytte på lengre sikt, sier den nylig tiltrådde konsernsjefen Freddy Sobin.

Opptur for Orkla

Orkla fikk på sin side et resultat før skatt på 1,8 milliarder kroner og inntekter på 17,1 milliarder kroner. Hvilket gir en margin på over ti prosent.

Resultatene leverte dermed på oppsiden av analytikernes estimater som var på henholdsvis 1,7 milliarder og 16,4 milliarder.

Konsernsjef Nils Selte beskriver utviklingen på følgende vis:

– Kostnadene for Orklas innsatsfaktorer er vesentlig høyere enn i samme periode i 2022, og vi har gjennomført prisøkninger for å kompensere for dette. Økt inflasjon og stigende rente har i de fleste av våre markeder redusert forbrukernes kjøpekraft, noe som igjen har lagt press på våre salgsvolumer, sier Orklas konsernsjef Nils K. Selte.

Aksjen stiger fem prosent fra start.

