Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet svakt opp fredag, etter en oppgang på en knapp prosent torsdag. Men etter lunsj surnet stemningen og det endte altså med en nedgang på 0,53 prosent, til 1284,9 poeng.

Utviklingen her hjemme kom etter en oppløftende nest siste handelsdag på Wall Street torsdag, der alle de tre nøkkelindeksene steg mellom 1,7 og 1,9 prosent. Optimismen i USA fortsatte da børsene åpnet fredag ettermiddag, norsk tid. Oppgangen kom etter at Federal Reserve holdt renten i ro tidligere i uken, og samtidig som at statsrentene i USA har falt markant i troen om at rentetoppen nå nærmer seg.

Apple la også frem resultater for tredje kvartal torsdag kveld.

På Oslo Børs falt Equinor 2,12 prosent, mens Norwegian fortsatte oppover 6,36 prosent etter tallslippet torsdag morgen.

Norse Atlantic falt 0,29 prosent etter å ha meldt om en fulltegnet rettet emisjon på om lag 501 millioner kroner. 300 av disse millionene er dekket likt mellom største eier Scorpio Holdings Limited (største eier) og Bjørn Tore Larsens BT Larsen & Co (nest største eier).

Oljeprisen ligger nokså stabil, på vel 86 dollar fatet for nordsjøolje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Makrofest

Fredagen var ellers full av høydepunkter:

I Norge viste Nav-tall at arbeidsledigheten i oktober var på 1,8 prosent. Det var helt uendret fra september.

Tall fra Eiendom Norge viste et nominelt boligprisfall på én prosent og en sesongjustert oppgang på 0,2 prosent i oktober.

Tall for tysk handelsbalanse for september, fransk industriproduksjon for september og arbeidsledighet i eurosonen.

Klokken 13.30 kom det som ofte omtales som månedens viktigste tall: sysselsettingen i USA utenfor landbruket. Disse tallene følges nye av både sentralbanken og investorene. De gir en indikasjon på aktiviteten i økonomien. Sammen med selve sysselsettingen kommer det også tall for arbeidsledighet og lønnsvekst. Tallene var svake, noe som kan borge for at rentetoppen i USA er nådd, og at man nå kan begynne å speide etter rentekutt.

– De amerikanske arbeidsmarkedstallene tidligere i uken overrasket positivt. Vi tror likevel at sysselsettingen utenom landbruk (non-farm) vil bremse, og vise at den kraftige oppgangen i september var drevet av tilfeldigheter, skrev DNB Markets-strateg Magne Østnor i sin morgenrapport fredag.

Her hjemme tror han at tallene for norsk økonomi vil vise en forsiktig avmatting. Meglerhuset anslår et boligprisfall på én prosent i oktober og at den sesongjusterte arbeidsledigheten har steget til to prosent.

– Selv om det er på den svake siden av Norges Banks anslag, bør det ikke være så svakt at det bidrar til å endre renteutsiktene nevneverdig, fortsetter Østnor.

Norges Bank la torsdag formiddag frem årets nest siste rentebeslutning, der styringsrenten ble holdt i ro på 4,25 prosent. Det ble imidlertid varslet at det mest sannsynlig blir en heving på årets siste møte i desember. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og rentekomiteen ga likevel klare indikasjoner på at mye vil avhenge av nøkkeltall den kommende måneden.

Rentebeslutningen og forbeholdet om en heving neste måned bidro til et kraftig rentefall utover dagen, der de korteste kontraktene falt så mye som 14 basispunkter. To- og tiårs-swaprente var ned 12 og 14 basispoeng. Østnor peker på at fallet også kan ses i sammenheng med nedgang for internasjonale renter, men trekker frem at kronen på et tidspunkt handlet over 11,9 mot euroen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kronen er svakere enn ventet og vil bidra til å løfte inflasjonsutsiktene fremover, uten at det har så mye å si for inflasjonstallene for oktober og november. Vi holder derfor en knapp på at det blir en siste renteheving i desember, og at rentetoppen nås på 4,5 prosent, skriver DNB Markets-strategen.

Aker-løft

Før børsåpning kom Kjell Inge Røkkes industrikonsern Aker med tall for tredje kvartal, der det ble klart at den verdijusterte egenkapitalen steg til 64,1 milliarder kroner, opp fra 57,2 milliarder kroner etter andre kvartal.

Styret i Aker har godkjent en ytterligere utbyttebetaling på 15 kroner per aksje for fjerde kvartal, til sammen 1,11 milliarder kroner. 760 millioner kroner går til Røkkes TRG Holding, som er største eier med 68 prosent av aksjene.

Det samlede utbyttet for hele 2023 blir på 30 kroner per aksje. Aker-aksjen endte opp 5,76 prosent.

Mye av verdiutviklingen i Aker bestemmes av det som forblir selskapets aller største eiendel, nemlig eierskapet i oljeselskapet Aker BP. Aksjen steg 18,9 prosent i kvartalet, og bidro dermed positivt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.