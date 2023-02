Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorene på Oslo Børs slet med å finne retning sist uke, noe som resulterte i store svingninger og en uke så vidt i minus, ned 0,2 prosent. Internasjonalt gikk det mye verre, spesielt fredag, og Wall Street falt omtrent tre prosent forrige uke.

Natt til mandag forløp stort sett rolig på de asiatiske børsene, som mandag morgen falt svakt.

Mandag morgen kom nyheten om at Thomas Christensen er ferdig som toppsjef i blokkjedeselskapet DLTX. Aksjemarkedet reagerte med å sende DLTX-aksen ned over 14 prosent rett etter åpning på Børsen. Ved endt handelsdag falt aksjen 15,8 prosent.

Blant tungvekterne stiger både Aker BP, DNB, Norsk Hydro og Yara mandag morgen. Flyselskapet Norse Atlantic steg nesten ti prosent i morgentimene, men ved endt handelsdag steg aksjen 4,6 prosent før tirsdagens kvartalspresentasjon.

Makro vil dominere

Resultatsesongen internasjonalt for fjerde kvartal er nå stort sett over, og fasit er at selskapene jevnt over leverte noe bedre enn ventet.

Fremover blir det makro som vil levere de viktigste signalene til markedene, inkludert til investorene på børsen. Inflasjonen har bitt seg fast og vist seg å være mer standhaftig enn ventet, men alt tyder nå på at toppen er nådd og at inflasjonspresset er på vei ned.

Spørsmålet alle nå stiller seg er når rentetoppen nås, og hvor høyt rentene skal før de flater ut og kan settes ned igjen. Nye varehandelstall mandag morgen antyder at renten i Norge skal opp ytterligere ett prosentpoeng, til 3,75 prosent.

Oljeprisen har vært for nedadgående hele det siste året. Krigen i Ukraina og sanksjoner har rammet den russiske oljeeksporten, men samtidig har global uro lagt bånd på etterspørselen.

Nordsjøolje biter seg fast på vel 80 dollar fatet, men prisen er 16 prosent lavere enn for et år siden og fem-seks prosent lavere enn for en måned siden. For norske oljeeksportører og den norske oljeindustrien kompenseres mye av prisfallet av den svake kronen.

Nordsjøolje omsettes for 82,20 mandag, rundt en prosent mer enn da Børsen stengte fredag. Gassprisene falt markant gjennom helgen, over tre prosent.