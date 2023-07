Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,21 prosent fra start onsdag etter en oppgang på 0,3 prosent tirsdag. Oljeprisen (brent spot) ligger på 79,4 dollar fatet ved børsåpning, en økning fra 78,4 dollar ved børsslutt på tirsdag.

Rentefest i DNB

Resultatrushet på Oslo Børs fortsetter. I morges la DNB frem sine tall fra andre kvartal og kunne vise til inntekter på 20,2 milliarder kroner sammenlignet med 16,4 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Det overgikk analytikernes estimater med 700 millioner kroner. Videre fikk bankkonsernet et resultat før skatt på 12,3 milliarder kroner, mot 10,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. Den kraftige forbedringen i resultat tilskrives at bankens renter på utlån har økt i takt med styringsrenten, samtidig som innskuddsrentene har steget saktere.

– Vi vokser i både person- og bedriftsmarkedet, og gleder oss over at mange nye kunder velger oss, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

Aksjen faller 1,9 prosent en time ut i handelen.

Skuffende fra Kongsberg

Det var også duket for fremlegging av resultater for det norske industrikonglomeratet Kongsberggruppen onsdag morgen. Selskapet økte driftsinntektene med 1,8 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Selskapet fikk et driftsresultat før avskrivninger- og nedskrivninger på 1,38 milliarder kroner og et resultat før skatt på 984 millioner kroner.

– Vi leverte nok et sterkt kvartal med 9,6 milliarder kroner i driftsinntekter og driftsresultater på én milliard kroner. Ordrereserven har økt til 68,1 milliarder kroner og vi ser betydelige muligheter som gjør oss trygge på at ordrereserven vil vokse sier konsernsjef Geir Håøy.

Selskapets driftsmargin var noe lavere enn meglerhusene hadde forventet og aksjen faller 3,23 prosent en time ut i handelen.

Kongsberg har sett en stor etterspørsel etter sine forsvarsprodukter etter det brøt ut krig i Ukraina og selskapets forsvarsgren økte driftsinntekten med 29 prosent.

Torsdag er det oljeselskapet Aker BP, butikkjeden Europris og solcelleleverandøren Otovo som skal presentere sine kvartalstall.