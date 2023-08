Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs startet dagen med nedgang på 0,6 prosent. Nedgangen kommer etter et bredt fall på Wall Street onsdag kveld.

Ved stengetid snudde det imidlertid til en mindre oppgang på 0,04 prosent. De mest omsatte aksjene var Equinor som steg 1,07 prosent, Aker BP som steg 0,15 prosent og Frontline PLC som steg 4,26 prosent.

Kredittvurderingsbyrået Fitch nedgraderte USAs kredittvurdering fra AAA til AA+ tirsdag kveld, og det førte til markante fall på alle tre nøkkelindeksene på Wall Street onsdag. Nasdaq endte handelsdagen med en nedgang på 2,3 prosent, som er det største dagsfallet siden februar.

Venter ikke rekyl

I morgentimene torsdag er det ingenting som tyder på en rekyl i det amerikanske aksjemarkedet. Fremtidsindeksene for Wall Street ligger nokså flatt. Disse indeksene gir en indikasjon på hvordan børsene åpner i USA.

Økonomene i Handelsbanken sier nedgraderingen av USAs kredittvurdering kombinert med sterke nøkkeltall presset renteforventningene opp i går.

– Reaksjonene i det amerikanske rentemarkedet dempet seg utover dagen i går, men statsrentene har igjen skutt ny fart i løpet av natten, og igjen oversteget toppnoteringen fra i går; den amerikanske tiåringen handles nå rundt 4,13 prosent, het det i morgenrapporten torsdag.

På de asiatiske børsene var det blandet torsdag. Bank of Japan kunngjorde obligasjonskjøp for andre gang denne uken, som overrasket markedet. Samtidig ble de asiatiske markedene preget av gårsdagens nedgang på Wall Street.

Nikkei 225-indeksen falt 1,68 prosent

Shanghai Composite-indeksen steg 0,3 prosent

Hang Seng-indeksen falt 0,49 prosent

Mulig milliardkontrakt

Før børsåpning kom flere selskaper med oppdateringer.

Olje- og fornybarserviceselskapet Aker Solutions er tildelt en kontrakt verd mellom 500 millioner og 1,5 milliarder kroner fra Azule Energy for jobb i Angola. Aker Solutions skal levere åtte undervanns styrekabler, på til sammen 25 kilometer, opplyste det om i en børsmelding.

Selskapet endte 1,31 prosent opp.