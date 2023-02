Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs stengte opp 1,3 prosent torsdag.

Et fat nordsjøolje (brent spot) har falt to prosent siden mandag, og ble ved stengetid omsatt for 82,18 dollar fatet.

Seacrest Petroleo har torsdag sin første handelsdag på Børsen. Selskapet er ikke notert på hovedlisten, men på Euronext Expand. Aksjen falt 5,7 prosent i børsdebuten.

Rec Silicon brenner penger

Den Oslo Børs-noterte silisiumprodusenten Rec Silicon la torsdag morgen frem sine resultater for fjerde kvartal. Selskapet omsatte for 31,6 millioner dollar, mot 43,2 millioner dollar i samme periode året før. Selskapet fortsetter å tape penger, driftsunderskuddet endte på 27 millioner dollar.

Det investorene er mer opptatt av er oppdateringer om anlegget i Moses Lake og kontantbeholdningen til selskapet.

I investorpresentasjonen at planen om oppstart ved Moses Lake er uendret, men det kommer heller ingen oppdatering om refinansieringen som er nært forestående. I tillegg til at selskapet må refinansiere obligasjonslånet på 110 millioner dollar, skal det også finansiere oppstarten ved Moses Lake. Samtidig brenner det penger.

Rubrikkselskapet Adevinta leverte noe bedre enn analytikerne ventet i fjerde kvartal. I fjerde kvartal omsatte selskapet for 431 millioner euro, tilsvarende 4,7 milliarder kroner. Det er en økning på ni prosent fra samme periode året før.

Aksjen falt torsdag 3,44 prosent.

Rentereferat fra Fed

Wall Street hadde i går sin dårligste dag siden desember, og teknologiindeksen Nasdaq var stengte ned 2,5 prosent.

Markedets renteforventninger har steget til nye høyder de siste dagene, idet økonomiske nøkkeltall på begge sider av Atlanteren fortsetter å overraske på oppsiden – og skaper frykt blant investorene for enda skarpere lut fra Federal Reserve og andre sentralbanker.

USAs sentralbank Federal Reserve slapp onsdag kveld norsk tid referatet fra rentemøtet den hadde for knappe tre uker siden, der styringsrenten ble satt opp med 0,25 prosentpoeng, til intervallet mellom 4,5 og 4,75 prosent.

I referatet skriver Fed at det fortsatt er behov for å holde styringsrenten høy for å få prisveksten ned mot målet på to prosent.

«Det vil være nødvendig å opprettholde en restriktiv pengepolitikk frem til det er tydelige bevis på at inflasjonen er på en klar nedadgående trend. Dette vil sannsynligvis ta tid», het det i referatet.

I referatet gikk det frem at «nesten alle» medlemmene i den pengepolitiske komiteen var enige i den siste økningen på 0,25 prosentpoeng, men at noen samtidig ønsket eller kunne støttet en økning på 0,5 prosentpoeng.