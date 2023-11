Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs lå lenge i grønt terreng onsdag, men mistet helt farten etter at oljeprisen plutselig falt kraftig da det ble kjent at møtet i oljealliansen Opec+ er blitt utsatt til neste uke. Oljeprisen faller mer enn fire prosent.

Det var tidligere spekulasjoner om at møtet ville bli utsatt som følge av Saudi Arabias misnøye med andre medlemmers produksjonsnivå, ifølge Bloomberg, skriver TDN Direkt.

Hovedindeksen falt til slutt rundt 0,2 prosent.

Bud på tungvekter

Tirsdag kveld bekreftet Adevinta at investorgruppen ledet av Permira og Blackstone legger inn et bud på hele selskapet på 115 kroner aksjen. Det verdsetter rubrikkselskapet til 141 milliarder kroner.

Adevinta-aksjen ble onsdag omsatt for mer enn en milliard kroner, mer enn dobbelt så mye som Equinor-aksjen. Aksjen steg rundt fem prosent onsdag og passerer Hydro på listen over de mest verdifulle selskapene på Oslo Børs. Adevinta er nå Børsens femte største selskap med en markedsverdi på 129,6 milliarder kroner.

Hydro har på sin side en markedsverdi på 129,5 milliarder kroner.

Forvalter Alf Inge Gjerde i Storebrand sa til DN tirsdag kveld at de har lastet opp med Adevinta-aksjer i det siste.

– Vi er litt overvektet i aksjen i øyeblikket.

Storebrand Asset Management eier gjennom flere ulike fond aksjer for rundt 600 millioner kroner i Adevinta. Gjerde ser ikke bort ifra at prisen kan bli enda høyere.

– Prisen er omtrent der vi kunne forvente den. Så får vi komme tilbake når vi har sett gjennom tilbudsdokumentene og diskutert internt hva vi kommer til å gjøre, sier Gjerde, og fortsetter:

– Vi ser ikke bort fra at man kan måtte øke budet før man kommer endelig i havn. Samtidig er det neppe sannsynlig at det kommer andre budgivere inn.

Schibsted kraftig opp

Permira, Schibsted og Ebay eier allerede drøye 70 prosent av aksjene i Adevinta og har gitt sin støtte til budet. Samtlige vil være med videre som eiere i Adevinta etter transaksjonen.

Men som en del av avtalen vil mediegiganten Schibsted selge 60 prosent av sin eierandel på 28,1 prosent for rundt 24 milliarder kroner i kontanter. Schibsted vil etter transaksjonen indirekte eie 13,6 prosent av Adevintas nye eierselskap, med aksjer tilsvarende 16 milliarder kroner.

Investorene har tatt nyhetene godt imot og sendte Schibsted solid opp på Børsen onsdag. Schibsteds B-aksje steg rundt fem prosent.