Hovedindeksen på Oslo Børs falt rundt 0,1 prosent onsdag morgen, etter en liten opptur rundt lunsjtider tiltok fallet. Hovedindeksen endte med et fall på 0,16 prosent.

Det var lite hjelp å hente fra oljeprisen som var ned 0,34 prosent ved stengetid. Ett fat ble omsatt for rundt 84,7 dollar. Blant tungvekterne som dro ned børsen finner vi Equinor, Aker BP og Norsk Hydro som falt henholdsvis 1,16 prosent, 2,12 prosent og 2,08 prosent.

DNB-aksjen fortsetter derimot å stige etter at toppsjef Kjersti Braathen la frem gode resultater torsdag forrige uke. Rapporten viste at banken hadde et resultat før skatt for fjerde kvartal på 9,9 milliarder kroner, og et helårsresultat på 32,8 milliarder kroner.

Siden torsdag har aksjen steget 4,1 prosent, onsdag alene steg aksjen 1,63 prosent.

Bnp vokste i 2022

Før børsåpning la SSB frem ferske tall for norsk økonomi og handelsoverskuddet i januar. Målt ved brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge vokste norsk økonomi 3,8 prosent i 2022, fremgår det av rapporten.

Økonomene i Handelsbanken skriver i sin morgenrapport onsdag at tallene bekrefter at økonomien har stått bedre imot renteøkningene så langt enn hva sentralbanken selv hadde ventet.

Samtidig melder SSB om at handelsoverskuddet i januar endte på 102,8 milliarder kroner. Eksporten falt 26 prosent fra desember, til 175,9 milliarder kroner i januar.

Resultatrush

I morgentimene la en rekke selskaper frem sine fjerde kvartalsrapporter.

Oljeselskapet Akastor hadde en omsetning på 283 millioner norske kroner i fjerde kvartal, mot 247 millioner kroner i samme periode året før. Resultat før skatt endte på minus 306 millioner kroner.

Selskapet har redusert netto rentebærende gjeld med omtrent 900 millioner kroner i løpet av kvartalet, drevet av salget av preferanse aksjene i Odfjell Drilling, opplyser det i rapporten.

Aksjen falt rundt én prosent fra start, og endte til slutt med et fall på 3,3 prosent.

Laksegiganten Mowi legger bak seg sitt beste år noensinne, og styret i Mowi besluttet et utbytte på 1,7 kroner per aksje. Til sammen tilsvarer det rundt 879 millioner kroner. For hele 2022 ble utbyttet 7,35 kroner per aksje.

Aksjen falt 1,24 prosent.

Aker Carbon Capture, Kjell Inge Røkkes karbonfangstselskap, hadde en omsetning på 239 millioner kroner i kvartalet, en økning på 110 millioner fra samme kvartal i 2021.

Aksjen falt 1,9 prosent fra start, før det snudde. Aker Carbon-aksjen endte til slutt med en markant oppgang på 3,94 prosent.

Retningsløst på Wall Street

Prisveksten i verdens største økonomi var på 6,4 prosent på årsbasis i januar, viste ferske tall tirsdag ettermiddag. På forhånd var det ventet en prisvekst på 6,2 prosent, ifølge Bloomberg-estimater.

Investorene var i villrede og utviklingen på de amerikanske børsen var sprikende tirsdag etter at nye inflasjonstall viser at prisene i USA falt mindre enn ventet i januar.

De amerikanske børsene åpnet ned og falt etter hvert markant. Men utover tirsdagskvelden ser investorene litt lysere på det, særlig for teknologiindeksen Nasdaq etter sist ukes fall. Slik sluttet en noe nølende og sprikende dag for ledende amerikanske børsindeksene: