Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,88 prosent fredag, godt hjulpet av Equinor som endte med et fall på 2,44 prosent.

Oljeprisen lå på rundt 81,9 dollar fatet, godt over tre prosent lavere enn ved sluttkurs torsdag, da Børsen stengte.

Før børsåpning la Aker frem sin rapport for fjerde kvartal. Der kom det frem at den verdijusterte egenkapitalen, som Aker mener er det beste uttrykket for verdiene i konsernet, falt til 66,9 milliarder kroner fra 69 milliarder kroner ved slutten av september.

Aksjen falt 3,25 prosent fredag.

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på minus 15 milliarder kroner i 2022. Dette var likevel bedre enn markedet.

Avkastningen var minus 4,4 prosent for 2022, det er 0,7 prosentpoeng bedre enn markedet i 2022, fremgår det av en pressemelding fredag morgen.

Torsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs med med en oppgang på 0,45 prosent.

Wall Street falt markant

Høye priser sendte de amerikanske børsene ned torsdag. Denne gangen skremte produsentprisene investorene. Nedgangen fortsatte ved åpning fredag.

Stemningen i førhandelen surnet umiddelbart da tallene ble kjent. Indeksene falt over én prosent fra start, før de hentet seg noe inn. Fra klokken 21 norsk tid tiltok imidlertid fallet.

Slik så det ut på de ledende amerikanske børsindeksene da Wall Street stengte:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt 1,38 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 1,78 prosent.

Industritunge Dow Jones, som består av 30 håndplukkede, antatt viktige aksjer, falt 1,26 prosent.

Tesla-aksjen endte med et kraftig fall på 5,69 prosent etter nyheten om at elbilprodusenten skal tilbakekalle 362.758 biler.

Bilene som tilbakekalles er enten utstyrt med en full selvkjørende beta programvare eller venter på installasjon av en slik programvare, skriver Bloomberg. Grunnen til at bilene tilbakekalles er fordi systemet kan føre til at kjøretøyet opptrer utrygt rundt veikryss. Systemet kan også ha vansker med å reagere på endringer i oppgitte fartsgrenser, ifølge nyhetsbyrået.