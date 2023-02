Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ble en rolig ukeavslutning på Oslo Børs der hovedindeksen fredag steg med 0,13 prosent. Aker BP falt 2,3 prosent etter å ha lagt frem resultater for fjerde kvartal.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag ned 0,25 prosent etter en oppgang på hele 2,5 prosent dagen før, godt hjulpet av rekordresultater fra Equinor.

På ukens siste handelsdag satte investorene en fot i bakken etter å ha steget pent gjennom uken. Fredag la etter en rekke selskaper frem resultater for fjerde kvartal, deriblant Røkkes Aker BP, Entra, Schibsted og Kongsberggruppen.

Aker BP falt med 2,30 prosent.

Entra opp 0,42 prosent.

Schibsted ned 0,98 prosent.

Kongsberggruppen ned 1,84 prosent.

Ensurge Micropower asa, som har hovedkontor i Oslo og produserer mikrobatterier i USA, ble fredagens børstaper etter at det torsdag ble kjent at selskapet vil hente inn mellom 40 og 60 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. Aksjekursen i selskapet stupte med 39 prosent.

Et markant løft i oljeprisen etter varslede produksjonskutt fra Russland bidro til at energiindeksen på Oslo Børs steg med 1,74 prosent. Fredag ettermiddag ble nordsjøolje omsatt for 86 dollar fatet.

Resultatrush

Bare dager etter at «storebror» Equinor la frem tidenes årsresultat i 2022 og beholdt utbyttet på rekordnivå, kom Kjell Inge Røkkes oljeselskap Aker BP med sine tall for fjerde kvartal fredag morgen.

Oljeselskapet kunne vise til en omsetning på 3,8 milliarder dollar og et resultat før skatt på 2,2 milliarder dollar. På forhånd var det ventet en omsetning på 3,9 milliarder dollar og et resultat før skatt på 2,7 milliarder dollar.

Takket være kjøpet av Lundin doblet også oljeselskapet inntektene for 2022. Utbyttet for 2023 blir foreslått justert opp til 2,2 dollar per aksje, mot to dollar per aksje i 2022. For hele året er altså det samlede utbyttet på rundt 14 milliarder kroner.

Mediekonsernet Schibsted leverte sterkere resultater for fjerde kvartal enn ventet, med et driftsresultat på 650 millioner kroner. Omsetningen endte på fire milliarder kroner, samtidig foreslår styret et utbytte nær en halv milliard for 2022.

Eiendomsselskapet Entra leverte fredag morgen et underskudd før skatt på 206 millioner kroner i årets siste kvartal. Det er en kraftig nedgang fra samme kvartal i fjor, da selskapet hadde et resultat før skatt på 3,2 milliarder kroner. Hovedårsaken er nedskrivninger på en halv milliard kroner i kvartalet.

Kongsberggruppen økte ordrereserven kraftig i fjerde kvartal. Konsernet økte omsetningen med 16,5 prosent til 9,4 milliarder kroner. Resultat før skatt endte på 1,2 milliarder kroner, som var noe bedre enn analytikerne hadde ventet på forhånd.

Snudde på Wall Street

Torsdag kveld surnet stemningen på Wall Street kraftig utover kvelden, etter å ha åpnet opp etter en del sterke kvartalsresultater. Fredag er det blandet på de amerikanske børsene rett etter åpning, men med små utslag.

Stor spredning mellom rentene på toårige og tiårige statsrenter, på et tidspunkt på hele 85 basispunkter, utløste ny frykt for økonomisk trøbbel og til og med en resesjon. Renteforskjellen mellom de to statspapirene var torsdag den største siden tidlig på 1980-tallet og endte på 81,57 punkter.

Det førte til at de tre amerikanske nøkkelindeksene falt rundt én prosent ved børsstengning. Teknologiindeksen Nasdaq falt tyngst torsdag, hvor Google-eier Alphabet ledet an fallet der aksjen var ned 4,39 prosent. Facebook-eier Meta falt tre prosent.

Tesla gikk mot strømmen og steg tre prosent. Selskapets aksjekurs er nesten doblet siden nyttår.

