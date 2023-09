Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg torsdag nesten to prosent og nådde dermed en ny toppnotering på 1297,1 poeng.

Den forrige intradag-toppnoteringen kom i april i fjor, da hovedindeksen nådde 1291,21 poeng.

Oslo Børs har nå steget nesten tre prosent den siste måneden, godt hjulpet av et tilsvarende løft for oljeprisen som nå ligger på rundt 93,5 dollar fatet.

Equinor steg til slutt 2,5 prosent torsdag, mens også Hydro og Aker BP fikk en oppgang på over to prosent. Equinor, som i stor grad påvirker hvilken vei hovedindeksen trekkes, har steget rett over ti prosent den siste måneden.

Tror det kan være mer å hente

Sjefstrateg Halfdan Grangård i Handelsbanken mener det er særlig to ting som har virket positiv på Oslo Børs i det siste.

Det ene er at stemningen blant globale investorer er bedre enn i fjor. Ikke at det er voldsom optimisme rundt de økonomiske utsiktene, men pessimismen er lavere enn den var, og Oslo Børs er full av selskaper som generelt gjør det bedre når konjunkturene er gode.

Det andre er at oljeprisen har steget en god del den siste tiden. Som kjent har Oslo Børs en høy andel oljeselskaper som nyter godt av høyere priser.

Grangård mener det kan være enda litt mer avkastning å hente på Oslo Børs.

– I våre porteføljer er vi nøytralt posisjonert når det gjelder aksjer i motsetning til andre aktiva. Implisitt forventer vi en normal meravkastning for aksjemarkedet de neste tre til seks månedene, sier han.

– Vi tror ikke dette er toppen for Oslo Børs på kort sikt, men at det kan være mer å gå på, sier sjefstrategen, men påpeker at det er usikkerhet i alle «bauger og kanter».

Liker fortsatt olje

– Kan ikke si jeg er overrasket. Det har vært slik at renteoppgangen har dratt i negativ retning, mens inntjeningen har dratt i positiv retning. Etter hvert som man nå tror at rentetoppen er nær og økonomien holder seg, vil betydningen av den sterke inntjeningen trumfe over rentefrykten, sier Leif Eriksrød, leder for aksjer i Alfred Berg.

– Hva tenker du om prisingen?

– Børsen prises til rundt 12 ganger inneværende års inntjening, som er i nedre del av normalt historisk intervall. 2024-estimatene ligger litt over 2023, så markedets syn er at inntjeningen bunner ut nå og kanskje går opp igjen neste år. Men det er veldig usikkert.

I det korte bildet er han mest positiv til oljeselskapene siden Opec-kuttene endelig har fått effekt og oljeprisen har dratt seg til.

– Inntjeningen til Equinor har falt fra fjoråret, men den er fortsatt på vanvittig høye nivåer. Vi ser også at bankene leverer bra, og oppdrettssektoren er sterk til tross for en del negative nyheter, sier han.