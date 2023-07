Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg nesten én prosent torsdag og fortsatte dermed gårsdagens oppgang. Hovedindeksen er i pluss for uken og så vidt i pluss for året. Kaster man dermed et blikk på enkeltaksjer har flere vært utsatt for store svingninger.

Dag Hammer forvalter fondet DNB SMB og prøver kontinuerlig å finne gull blant små og mellomstore bedrifter på Oslo Børs. Det er ingen dans på roser om dagen.

– Det er ikke et lett marked å operere i, sier han.

Blant selskapene han følger med på ser han at likviditeten har tørket opp i veldig mange aksjer. Det vil si at det ikke er veldig høy omsetning i aksjene. Det er vanskeligere å finne en kjøper og selger, og kursutslagene kan bli større.

– Sliter dere med å komme dere inn og ut?

– Det er mer krevende, sier Hammer.

Tror børsen skal opp

Oslo Børs har gjort det dårlig i år sammenlignet med Norden, Europa og USA. Hammer ser imidlertid lyset og tror hovedindeksen står høyere utgangen av året enn den gjør nå. Nå er han forsiktig med å røre aksjer innen bank, konsum og teknologi.

De største «bettene» er innen energi, sjømat og shipping.

– Jeg føler at ting er veldig makrodrevet. Oljeprisen er ikke veldig sterk til tross for at Opec har kuttet og at etterspørselen har holdt seg bra. Det er interessant å se på USA der VIX-indeksen er på veldig lave nivåer, mens tilsvarende mål på obligasjonsmarkedet er ganske høyt. Aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet ser forskjellig på utsiktene, sier han.

VIX-indeksen, ofte omtalt som «fryktindeksen» måler markedsaktørenes forventninger til svingninger frem i tid.

– Det som har gjort at aksjemarkedet har gjort det så bra er AI. De selskapene som er eksponert mot det har gjort det bra og utgjør en stor del av oppgangen. Obligasjonsmarkedet synes å være mer redd for en økonomisk resesjon, sier Hammer.

– Hva tror du?



– Jeg er ingen makroekspert så jeg skal være forsiktig med å uttale meg, men ser vi på energimarkedet, og spesielt olje, er det foreløpig lite som tyder på at etterspørselen er i ferd med å knekke, selv om gjenåpningen av Kina nok har vært svakere enn ventet, sier forvalteren.

Toppmøte

Det var ganske stille i både de asiatiske markedene i natt og på Wall Street i USA onsdag. Renten på tiårige amerikanske statspapirer har steget litt utover formiddagen etter et lite fall onsdag kveld. I valutamarkedene er det ikke de helt store bevegelsene. Kronen svekker seg noe mot de store valutaene torsdag morgen.

Prisen på nordsjøoljen brent, som brukes som referanse for oljehandel verden over, har steget rundt 1,5 dollar per fat siden Oslo Børs stengte i går. Løftet kom etter at offisielle amerikanske råoljelagertall viste det største lagertrekket på over en måned.

Denne uken har manges øyne vært rettet mot Sintra på den portugisiske rivieraen der den europeiske sentralbanker har invitert til konferanse. Onsdag var en bukett av pengepolitiske tungvektere tromlet sammen til paneldebatt: Jerome Powell, Christine Lagarde, Kazuo Ueda og Andrew Bailey, henholdsvis sjefer i de amerikanske, europeiske, japanske og britiske sentralbankene.

Der sa blant Powell at den amerikanske sentralbanken (Fed) ikke utelukker muligheten for to nye rentehevinger på rad, altså en i juli og en i september. Det ga imidlertid ingen store utslag i aksjemarkedet. Ifølge sjeføkonom Marius Gonsholt Hov priser markedet inn om lag 20 prosent sannsynlighet for at renten i USA heves to ganger innen utgangen av november.

