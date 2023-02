Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg på det meste nesten tre prosent onsdag, og avsluttet dagen med en oppgang på 2,5 prosent, godt hjulpet av rekordresultater fra Equinor.

Men torsdag roet det seg ned og hovedindeksen endte ned 0,25 prosent. Det skjer etter at rekke selskaper la frem resultater for fjerde kvartal før åpning, deriblant storbanken DNB, netthandelskonsernet Komplett og seismikkselskapet TGS.

DNB endte ned 0,71 prosent.

Komplett bykset kraftig opp 11,94 prosent

TGS falt med 2,01 prosent.

Bilfraktrederiet Höegh Autoliners endte opp 0,83 prosent.

Børsvinner ble investor Arne Fredlys tankrederi Hunter Group som steg med 36,20 prosent, og fortsetter oppgangen som startet sist måned.

Ellers er det verdt å merke seg at Børsens desiderte tungvekter Equinor holdt høyden etter oppgangen på nesten syv prosent onsdag, og steg ytterligere 0,22 prosent torsdag.

Resultatsesong

En rekke tungvektere legger frem resultater denne uken. Knallresultater fra Equinor bido til å dra den oljetunge Oslo Børs godt opp. Samtidig kommer fasiten for utbyttene til aksjonærene. Equinor holdt utbyttenivået til aksjonærene på rekordnivå, og når storbanken DNB torsdag morgen la frem resultater forslo de et utbytte på 12,5 kroner aksjen.

