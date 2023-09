Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,23 prosent onsdag.

De åtte foregående dagene hadde endt med oppgang, en rekke som ikke var blitt sett siden november 2020. Men med dagens fall står fortsatt rekorden fra oktober 2013, da steg hovedindeksen ni dager på rad.

Satt i vinneraksje

Fra Alfred Bergs kontorer i Oslo sitter forvalter Kristian Tunaal og følger de nordiske aksjemarkedene. Han liker det han ser på Oslo Børs og har økt andelen av penger i norske aksjer de siste tre månedene.

– Vi er overvekt i Oslo Børs nå, sier han.

– Oslo Børs er på godt og vondt veldig energirelatert, og når man blir positiv til energi ligger gjerne ting til rette for Oslo Børs.

Oljeprisen har steget friskt gjennom hele sommeren og bikket 90 dollar fatet tirsdag etter at Saudi-Arabia kunngjorde fortsatte produksjonskutt. Onsdag har den falt litt tilbake, og ved 16.30-tiden vaker den like under 90 dollar.

Forvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg. (Foto: Per Ståle Bugjerde) Mer...

I tillegg til høyere oljepris har Tunaal også sett en overvekt av gode nyheter fra den nylig tilbakelagte rapporteringssesongen og en global makroøkonomi som har utviklet seg bedre enn mange fryktet for et år siden.

– I fjor høst var det resesjonsspådommer «left, right and Center». De har foreløpig ikke slått inn, sier han.

Blant hans tre favorittaksjer på Oslo Børs er de to energieksponerte selskapene BW LPG og Aker Solutions. Den tredje er Kongsberggruppen som steg over seks prosent tirsdag på nyheter om selskapets største enkeltkontrakt noensinne.

– Så dere fikk med oppgangen i går?

– Ja. Den har vi sittet i lenge.

Storavtale

Silisiumprodusenten Rec Silicon steg onsdag, etter at det før børsåpning meldte om en avtale verdt potensielt tre milliarder dollar, eller om lag 30 milliarder kroner etter dagens kurs. Selskapet endte med en oppgang på 3,88 prosent.

Den estimerte kontraktsverdien er mer enn tre ganger Rec Silicons markedsverdi på Oslo Børs, men det er en rekke betingelser knyttet til avtalen, som er en såkalt «full-form, take-or-pay»-avtale.

Motparten i avtalen er et datterselskap av hovedeieren Hanwha Solutions og går ut på levering av polysilisium fra den mye omtalte fabrikken i Moses Lake i USA. Varigheten på avtalen er ti år. En «take-or-pay»-avtale går i korte trekk ut på at kjøperen har en plikt til å ta imot levering selv om det ikke finnes midler til å betale for det. Kjøperen vil da måtte punge ut en slags bot.

For å sikre forpliktelsene i avtalen og for å støtte omstarten av Moses Lake har Hanwha sagt seg villig til å betale betydelige forskuddsbeløp når avtalen blir signert og ved første levering.

– Forskuddsbetalingene er viktige for Rec Silicons overordnede finansieringsplan og denne avtalen var en viktig milepæl for gjenåpningen av Moses Lake-anlegget. Som tidligere nevnt var det viktig å ha en avtakspartner av høy kvalitet, og det har vi i Hanwha Q Cells, sier Recs konsernsjef Kurt Levens.

Rec-aksjen har steget over 30 prosent så langt i år. Selskapet er verdsatt til 7,7 milliarder kroner på Oslo Børs.

Flyselskapet Norwegian falt på sin side rundt to prosent et par timer før børsstenging, etter at flyselskapet la frem trafikktall for august før børsåpning. Fasit ble 2,1 millioner passasjerer forrige måned, noe konsernsjef Geir Karlsen beskrev som veldig gode tall.

– Trafikktallene for august var veldig gode. Når høsten nærmer seg er det gledelig å se at mange reisende fortsetter å dra til populære destinasjoner, mens forretningsreisende har kommet tilbake etter sommeren. Høstsalgskampanjen er blitt godt mottatt og bookingene for månedene fremover ser oppløftende ut, sa han i en børsmelding.

I snitt var det 80 fly i drift i august.

Fall i Europa

Ute i Europa var det bredt børsfall onsdag. Tyske makrodata og høye oljepriser har på nytt satt stagflasjon på agendaen i eurosonen, skriver Bloomberg.

Stagflasjon er en situasjon der inflasjonen er høy, arbeidsledigheten øker og den økonomiske veksten faller.

Onsdag kom juli-tall for ordreinngangen i tysk industri. Den falt nesten 12 prosent på månedsbasis. Innenlandsk etterspørsel er nå på sitt svakeste siden mai 2020. Ifølge storbanken HSBC peker «ekstremt svake» produksjonsindikatorer og den ferske industriordremålingen mot veldig utfordrende utsikter for tysk industri. Tyskland er Europas største økonomi.

Stoxx 600-indeksen faller for sjette dag på rad onsdag.