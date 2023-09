Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger forsiktig etter en drøy times handel tirsdag. De siste ukene har børsen fått god drahjelp av oljeprisen og generelt mer oppløftende stemning globalt.

Oljeprisen stiger rundt 0,5 prosent tirsdag og vært bortpå 95 dollar fatet i morgentimene. Energisektoren er likevel den sektoren som faller mest. Denne morgenen har det vært usedvanlige mange nyheter fra oljeselskapene på Oslo Børs.

Milliardsprekk

Tidlig tirsdag morgen varslet Equinor om nok en milliardsprekk på Johan Castberg, der den norske olje- og gassgiganten er operatør og eier halvparten. Investeringsanslaget på prosjektet har økt med 13 milliarder kroner siden i fjor. Siden plan for utbygging og drift ble levert i 2017 har kostnadsestimatet økt fra 57 milliarder kroner til 80 milliarder kroner i dag – i 2023-kroner. Kostnadsøkningen knyttes til større arbeidsomfang enn ventet og kostnadsøkninger i industrien generelt.

Equinor-aksjen handles flatt like etter børsåpning.

Dette er langt ifra det første kostnadsvarselet på Johan Castberg. Overskridelsene påvirker også Vår Energi som har en eierandel på 30 prosent i prosjektet. For Vår Energis del har investeringsanslaget på Castberg økt med rundt fire milliarder kroner.

I tillegg har Vår jekket opp investeringsanslaget på Balder X-prosjektet med rundt 3,6 milliarder kroner. Her er Vår operatør og eier 90 prosent. Også her er kostnadsestimatene hevet tidligere. For nøyaktig ett år siden ble investeringsanslaget økt med 11,5 milliarder kroner.

De nye anslagene gjør at de to prosjektene ligger an til å bli 7,6 milliarder kroner dyrere for Vår Energi.

Analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie mener kostnadsoverskridelsene til sammen utgjør 0,65 kroner per aksje. Den negative effekten på fri kontantstrøm neste år beregner han til 200 millioner dollar, men fremhever at de på ingen måte tror det vil redusere de kvartalsvise utbyttebetalingene gjennom 2024. Det fremgår av en fersk analyse.

Selskapet skriver selv at både årets utbytteguiding og langsiktig utbyttepolitikk fastholdes.

Vår Energi tar også ned produksjonsguidingen fra 210.000-230.000 fat per dag til 210.000-220.000 fat per dag. Snittet for desember ventes å være mer enn 230.000 fat.

– Balder X og Johan Castberg er to store utviklingsprosjekter som vil bidra betydelig til vår industriledende produksjonsvekst og langsiktige verdiskaping til tross for de økte investeringsanslagene, sier Nick Walker, som har sittet drøye to uker i rollen som administrerende direktør i Vår Energi.

Breidablikk-prosjektet vil trolig starte opp i fjerde kvartal i år, tidligere enn første kvartal neste år som opprinnelig planlagt.

Aksjen falt rundt tre prosent ved åpning, men hentet på et tidspunkt igjen alt det tapte. Etter over en times handel faller aksjen rundt 0,7 prosent.

Gassfunn for DNO

Det mye mindre oljeselskapet DNO har gjort et nytt gassfunn på Norma-prospektet i Nordsjøen, der selskapet er operatør med en 30 prosent eierandel. Foreløpig størrelse på funnet indikerer brutto utvinnbare ressurser på 25–130 millioner fat oljeekvivalenter med et gjennomsnitt på 70 millioner fat.

Aksjen stiger rundt tre prosent.

Det enda mindre oljeselskapet Seacrest Petroleo tar også ned produksjonsguidingen fra 8700–8900 fat per dag til 8000–8200 fat per dag. Videre venter Seacrest Petroleo nå en produksjonskostnad i 2023 på 20–22 dollar per fat oljeekvivalent, mot tidligere 24–26 dollar per fat, skriver TDN Direkt. Driftsinvesteringene i 2023 ventes til 20–22 millioner dollar, mot tidligere 26 millioner dollar.

Aksjen ligger flatt på syltynt volum.